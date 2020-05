Crean una base de datos para categorizar el uso de fármacos contra el COVID-19

Una nueva investigación de la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) ha catalogado todos los usos documentados en la literatura médica hasta el momento y ha encontrado que los médicos han informado sobre el uso de más de 100 diferentes tratamientos experimentales y fuera de autorización en pacientes del COVID-19.

Esta base de datos, cuyos hallazgos se han publicado en la revista 'Infectious Diseases and Therapy', es un intento de hacer un inventario de lo que se está usando y dónde, así como de detectar cualquier evidencia de tratamientos que justifiquen una mayor investigación en un ensayo clínico aleatorio.

"No podemos ganar esta lucha si no hacemos un inventario de las herramientas que ya se están utilizando y buscamos otras nuevas que puedan ser efectivas. Si bien el uso no indicado en la etiqueta está ocurriendo en todo el mundo, actualmente no hay un sistema para rastrearlo, así que sentimos que teníamos que crear uno", explica el autor principal de la investigación, David C. Fajgenbaum.

El equipo revisó unos 2.700 artículos publicados de todo el mundo en los que se detallaba el tratamiento de COVID-19. A partir de ahí, reunieron datos sobre 9.152 pacientes y descubrieron que los médicos habían probado 115 medicamentos diferentes. Estos tratamientos fueron agrupados en categorías: los antivirales fueron, sin duda, los más comunes, seguidos por los antibacterianos y los corticosteroides. El análisis también mostró el uso de inmunosupresores y sustitutos de la sangre, entre otras opciones de tratamiento.

"Nuestro equipo ha pasado los últimos años estudiando los medicamentos utilizados para controlar la tormenta de citoquinas en la enfermedad de Castleman, así que me alegro de que hayamos podido aplicar estos principios a COVID19. El trabajo sigue en curso, y estamos actualizando este inventario de drogas a diario a medida que continuamos recopilando información sobre otros tratamientos tal como están siendo reportados en la literatura médica", detallan los investigadores.