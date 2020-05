La seria advertencia de José Ramón Patterson sobre el futuro de TVE tras el cese de corresponsales

El que fuera corresponsal de TVE en Bruselas, José Ramón Patterson, ha lanzado una escalofriante advertencia en redes sociales al conocer el cese de Miguel Ángel Idígoras, que hasta este domingo era el reportero encargado de la información desde Londres. Y es que el propio Patterson comunicó este mismo viernes que sería relevado de la capital belga como enviado de la cadena pública, apenas unas semanas después de que RTVE informara relevos generales tanto en programas matinales como en la sección deportiva de informativos.

El propio Juan Carlos Franganillo, presentador de lo informativos de la noche se pronunciaba en redes sociales sobre la salida de Idígoras, al que aseguraba que se trataba de un “ejemplo”. Por su parte, políticos y europarlamentarios como Esteban González Pons lamentaban el cese de José Ramón Patterson este viernes.

La salida de Idígoras: “No lo reprocho”

“El próximo 31 de agosto termina mi contrato como corresponsal de TVE en Londres”, anunciaba este domingo el corresponsal hasta hoy en Londres de la televisión pública española. Además, en el mismo mensaje el periodista explicaba brevemente los motivos de su salida: “Quiero dar las gracias a todas las direcciones que han confiado en mí durante tanto tiempo. La nueva dirección no cuenta conmigo para seguir como corresponsal en el extranjero. Y no se lo reprocho”.

Cada uno es libre de confiar en quien entienda oportuno.

Así que vuelvo a mi tierra rebosante de satisfacciones familiares y profesionales. Y convencido, como siempre, de que lo mejor está por llegar. — Miguel A. Idígoras (@maidigoras) May 31, 2020

“Cada uno es libre de confiar en quien entienda oportuno. Así que vuelvo a mi tierra rebosante de satisfacciones familiares y profesionales. Y convencido, como siempre, de que lo mejor está por llegar”, concluía en el mensaje de Twitter.

Por ello, figuras prominentes de la cadena como el presentador de informativos Juan Carlos Franganillo ha dado su agradecimiento y reconocimiento a Idígoras. “Enhorabuena por el magnífico trabajo, Miguel Ángel. Eres un ejemplo como corresponsal. Un fuerte abrazo”.

El serio aviso de Patterson

Por su parte, José Ramón Patterson, al que comunicaron su salida de la corresponsalía de Bruselas el pasado viernes, lamentaba el cese de Idígoras. “Eres grande, Miguel Ángel, y esto, a las puertas del Brexit, me parece un error mayúsculo. No entiendo que se desperdicie así tu talento, expreciencia, capacidad y conocimiento”.

Además, el periodista mandaba un aviso sobre el futuro de la cadena tras los numerosos cambios en las corresponsalías. “Si el futuro de TVE pasa por decisiones como esta, estamos aviados”.

"Sin palabras. Idígoras es el mejor y su relevo a cuatro meses del Brexit me parece inoportuno y empresarialmente erróneo. En resumen, una estupidez. Es “Marca TVE”: es él quien prestigia a la empresa, no al revés. Pero no lo entienden. Un abrazo, amigo", concluía

Eres grande, Miguel Ángel, y esto, a las puertas del Brexit, me parece un error mayúsculo. No entiendo que se desperdicie así tu talento, expreciencia, capacidad y conocimiento. Si el futuro de TVE pasa por decisiones como esta, estamos aviados. — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) May 31, 2020

Sin palabras. Idígoras es el mejor y su relevo a cuatro meses del Brexit me parece inoportuno y empresarialmente erróneo. En resumen, una estupidez. Es “Marca TVE”: es él quien prestigia a la empresa, no al revés. Pero no lo entienden. Un abrazo, amigo. https://t.co/9Cmpmur31R — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) May 31, 2020

Respaldo a los corresponsales

Por su parte, el periodista Antonio Naranjo, colaborador de 'Herrera en COPE', sí que reprochaba a la cadena prescindir de Idígoras. “Yo sí se lo reprocho. Perdemos a un corresponsal espléndido en tiempos de Brexit, de pandemia, de crisis en Europa. Es incomprensible. Y obviamente obedece a la deriva de esa casa. Un abrazo y todo el reconocimiento a tu estupenda labor”.

“El elogio viniendo de quien viene sienta aún mejor”, respondía el hasta ahora corresponsal en Londres.

Unos ceses que se suman en todo caso a los cambios en los programas matinales, incluyendo la salida de María Casado de 'La Mañana de TVE' y de Xabier Fortes de 'Los Desayunos de TVE', como ellos mismos comunicaban en redes sociales. Este mismo sábado la cadena pública anunciaba también la marcha de Sergio Sauca como periodista al frente de los deportes del Telediario 2.