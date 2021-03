Así puedes evitar contagiarte de coronavirus en tu coche

A pesar de que España parece haber afrontado la tercera ola de la pandemia de coronavirus, todos los expertos piden a los ciudadanos que no se relajen y que se sigan manteniendo las medidas de precaución, ya que de no flexibilizarse podríamos entrar en una cuarta ola.

Desde que llegó la pandemia a nuestro país, hace casi ya un año, la sociedad ha aprendido a vivir con estas medidas de protección individual, no solo para protegerse a sí mismos sino también para proteger a los demás. Se ha priorizado la ventilación en los lugares públicos, la limpieza y el uso obligatorio de las mascarillas. Sin embargo, aún hay muchos que se preguntan cómo evitar contagiarse en el transporte público o incluso en sus vehículos privados, lo que los lleva a preguntarse si se encuentran en un espacio limpio y libre de virus.

Según la empresa de limpieza y lavado de vehículos, Alvato Luxury Detailing, en declaraciones recogidas por el diario ABC, aseguran que hay muchas personas que "reconocen que les cuesta conducir un vehículo que no esté correctamente desinfectado de todo tipo de amenazas víricas, bacteriológicas y de otra índole para su salud". La mayor parte de las preocupaciones de los conductores se centra especialmente en el volante, la palanca de cambios, los cinturones de seguridad e incluso los cristales.

Cómo evitar contagiarte en en el coche

En primer lugar es fundamental recordar que el uso de las mascarilla es obligatorio en cualquier caso. En todos aquellos vehículos privados con capacidad para nueve personas se deberán desplazar dos personas por cada fila de asientos, con la mascarilla y la distancia de seguridad máxima entre todos. Los que tan solo dispongan de una fila de asientos permitirán el viaje de dos personas. En el caso de no poder cumplirse ninguno de estos requisitos, tan solo podrá desplazarse el conductor.

En el caso de los transportes privados particulares con capacidad para nueve personas podrán desplazarse tantas como permita la capacidad del mismo con la condición de que todos deberán residir en el mismo domicilio. En ese caso no será necesario llevar la mascarilla.

En este sentido, el uso de la mascarilla es obligatorio salvo por varias excepciones: no será necesario que la lleven personas que presenten dificultades respiratorias y cuyo uso pueda empeorar su dolencias; motivos de salud justificados y personas con algún tipo de discapacidad que no pueda llevarla puesta. Por otro lado tampoco tendrás que llevarla puesta si conduces solo o si vas con tu núcleo familiar. De no cumplir estos requisitos podrían multarte con una sanción de hasta cien euros.

Con respecto a la ventilación del habitáculo, desde la empresa de limpieza aseguran que la ventilación "es un método sencillo para que el aire se purifique". No obstante, es necesario prestar atención a todos aquellos lugares del vehículo que pueden concentrar una mayor cantidad de partículas: los tiradores de las puertas, el volante, la palanca de cambios y el cinturón de seguridad. Todos ellos deberán desinfectarse con asiduidad para asegurarnos de que están libres de partículas víricas y se recomienza hacerlo cada vez que vayamos a coger el coche.

De hecho, esta limpieza deberá realizarse con guantes y una bayeta de un solo uso para evitar estar en contacto, en la medida de lo posible, con el virus.