Coronavirus.- Francia informa de 31 fallecidos en un día por coronavirus mientras mantiene estable la cifra de la UCI

La nueva aplicación StopCovid estará disponible en Francia desde el 2 de junio y no en mayo, como se había anunciado

La Dirección General de Salud del Gobierno francés ha informado este domingo de 31 nuevos fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas, 28.802 en total desde el inicio de la epidemia, mientras continúa estable la cifra de pacientes ingresados en cuidados intensivos, un factor clave para el levantamiento de restricciones.

Un total de 14.322 están hospitalizadas por el coronavirus en Francia, 72 más en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que suman 101.657 las personas ingresadas en total desde el 1 de marzo. De ellas, 17.951 han estado en reanimación y 68.355 han recibido el alta.

En estos momentos hay 1.319 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos, seis menos en las últimas 24 horas contabilizadas, mientras que se ha admitido a 18 pacientes más, con lo que la cifra continúa relativamente estable.

Cuatro regiones, Isla de Francia, Gran Este, Auvernia-Ródano-Alpes y Altos de Francia acumulan el 74 por ciento de los casos de hospitalización en la Francia metropolitana. En ultramar --Guadalupe, Guayana, Reunión, Martinica y Mayotte-- hay 115 personas hospitalizadas, 22 de ellas en reanimación.

Este domingo las autoridades galas han informado de que la aplicación de rastreo StopCovid estará disponible a partir del 2 de junio y no este fin de semana como se había informado inicialmente.

"Los franceses podrán (...) encontrar la aplicación y descargarla a partir del martes a mediodía", ha explicado el secretario de Estado del Digital, Cédric O. Estará disponible para teléfonos inteligentes en las tiendas de Apple y Google.

La aplicación pretende rastrear la propagación del coronavirus y avisar a las personas que hayan estado en contacto con un nuevo positivo por coronavirus las dos semanas anteriores para que puedan tomar precauciones.

La aplicación es de uso voluntario, pero Cedric O ha subrayado que "necesitamos tanta gente como sea posible". "Primero apuntamos a las personas que viven en las ciudades porque son las que transmiten el virus", en particular a las personas "que usan el transporte público, personas que van a restaurantes o que van a supermercados en horas punta". Sin embargo, el secretario de Estado no ha querido dar un objetivo de desacargas, una cuestión sensible, ya que la aplicación plantea reservas, especialmente en lo relativo al respeto a las libertades.