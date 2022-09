Consejos para dormir bien a pesar de la tos

Además de ser un gran placer, dormir bien tiene efectos en nuestro organismo que son muy positivos. Sin embargo, no hay nada tan molesto como intentar dormir cuando tenemos un resfriado, especialmente si uno de los síntomas es una tos persistente. Estar despierto toda la noche tosiendo continuamente porque ese cosquilleo en la garganta no se calma no es nada divertido. Incluso puedes no tener una infección viral e igual ser objeto de tos nocturna, ya que las causas pueden ser muy variadas.

En este post te daremos algunos consejos útiles para que puedas dormir bien en la noche a pesar de la tos.

¿Por qué aumenta la tos durante la noche?

Es fundamental consultar a un médico para encontrar la causa de la tos, pero a grandes rasgos aumenta por la noche porque cuando nos acostamos en la cama favorecemos el depósito de mucosidad a lo largo de las vías respiratorias. Además, cuando estamos tumbados nuestra capacidad de expansión pulmonar disminuye, activando así este reflejo involuntario para excretar sustancias nocivas.

Ahora sí, veamos algunos tips para mejorar la tos nocturna.

Cambia tu posición para dormir.

No te acuestes boca arriba o boca abajo, ya que al estar en esta posición favorecemos que la mucosidad de las fosas nasales se acumule e irrite la parte posterior de la garganta. La mejor posición para dormir es hacerlo de costado. Si no es una posición muy cómoda para ti, intenta elevar tu cabeza usando un par de almohadas extras, o mejor aún, ¡una base de cama reclinable! Es igualmente importante que dispongas de un buen colchón, echa un vistazo en la web de Hypnia y encuentra uno que te resulte cómodo. En todo su catálogo tienes 120 noches de prueba sin compromiso para que puedas probarlo en la comodidad de tu casa sin ningún compromiso.

Beber té.

Lo más importante para mejorar la tos o un resfriado es mantenerse hidratado. Toma una bebida caliente como un té de hierbas antes de acostarte, el líquido tibio calmará la garganta y además inducirás el sueño. Evita los tés que contengan cafeína antes de ir a dormir ya que pueden provocarte insomnio. Alternativamente, puedes preparar una taza de limón caliente y miel, o agregar 1½ cucharadita de miel en una taza de té de hierbas. Se ha demostrado que la miel alivia los síntomas de la tos y la irritación en la garganta.

Evita el aire en movimiento.

Si tienes un ventilador de techo, calefacción o un aire acondicionado que sopla directamente hacia tu cara mientras está acostado en la cama, cámbialo de posición. Las corrientes de aire pueden empeorar los síntomas.

Usa un humidificador o realiza inhalaciones de vapor.

Se sabe que el aire seco irrita y reseca las mucosas de la garganta, por lo que si estás en un ambiente con estas condiciones puedes favorecer a que aparezca esa molesta tos seca en la noche. Para evitarlo utiliza un humidificador que devuelva al aire la humedad que tanto necesitas. El aire húmedo aflojará cualquier congestión nasal o torácica. Si no tienes un humidificador, intenta darte una ducha caliente antes de acostarte y respirar el vapor. Otra opción es hacer inhalaciones. Agrega agua hirviendo en un recipiente con unas gotas aceite esencial de eucalipto. Tapa tu cabeza con una toalla para evitar que el vapor se disipe, dejando un leve espacio entre el recipiente y la toalla, e inhala profundamente y suavemente el vapor.

Gárgaras con agua salada

Hacer gárgaras con agua salada es un remedio tradicional que vale la pena probar antes de dormir. Simplemente disuelve media cucharadita de sal en una taza de agua tibia y luego haz gárgaras con ella durante unos minutos. No te bebas la solución, escúpela después de hacer las gárgaras. Notarás como se alivia el dolor de garganta y se afloja la mucosidad, lo que te ayudará a dejar de toser por la noche.

Bromelina

La bromelina es una enzima que se encuentra en las piñas. Tiene propiedades antinflamatorias potentes que pueden ayudar a reducir el tejido inflamado e irritado de la garganta. La bromelina también puede ayudar a descomponer la mucosidad. Puedes obtener una pequeña dosis de bromelina en un vaso de jugo de piña, pero muchas personas prefieren tomar suplementos, que tienen una concentración mucho mayor.