El Consejo Consultivo de flotas de larga distancia de la UE pide una moratoria de la minería de aguas profundas

El Consejo Consultivo de Flotas de larga distancia de la Unión Europea (LDAC) ha pedido una moratoria de los proyectos de minería de aguas profundas dada la seria preocupación manifestada por los científicos y organizaciones de la sociedad civil sobre los potenciales severos impactos de estos proyectos para las pesquerías y distintas especies de peces, así como otras especies marinas y para el medio ambiente marino.

Así, el LDAC ha emitido varias recomendaciones. Entre ellas, aconseja la moratoria de proyectos de minería en las zonas profundas del océano que se podrían realizar en aguas internacionales sin ninguna excepción hasta que los riesgos estén completamente conocidos y bajo control.

Además, aconseja no realizar minería en el lecho profundo del océano en todo el mundo bajo la jurisdicción de la Autoridad Internacional del Fondo Marino a no ser que sea un caso muy claro de que esta minería profunda en el mar supondría un beneficio a la humanidad y no solo por un beneficio económico tanto a nivel induvidual de una empresa o país.

En tercer lugar señala que en el caso de que esta minería de produndidad necesite ser evaluado a la luz de los compromisos para conservar y usar de forma sostenible los océanos, a través de fortalecer la resistencia y tomar acción para la restauración de los ecosistemas marinos así como iniciativas para transitar hacia economías circulares, métodos sostenibles de consumo y producción y adoptar esfuerzos de cara a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en 2030.

Asimismo, cree que la Comisión Europea y los Estados miebro deben dejar de financiar, facilitar o promover el desarrollo de la minería profunda y de la tecnología que la acompaña.

Ante estas recomendaciones publicadas este martes en Bruselas, las pesquerías y las organizaciones mediambientales agrupadas en Deep Sea Conservation Coalition han celebrado estas recomendaciones para establecer una moratoria en la minería profunda del océano en aguas interancionales. Las recomendaciones del LDAC son un consejo para la Comisión Europea y sus estados miembro que se adoptaron la semana pasada en Polonia pero que no se han publicado hasta este mertes.

El cofundador de Deep Sea Conservation Coalition, Mathew Gianni, ha celebrado que las organizaciones de la flota pesquera y las ONG de Europa se han unido en su preocupación para luchar contra los efectos de la minería profunda y por sus impactos para la pesca y el medio ambiente marino.

Por su parte, la directora ejecutiva de Seas At Risk, Ann Dom, ha dicho que cuentan con los Estados Miembro de la UE para hacer un llamamiento a la moratoria por parte del Parlamento Europeo y del sector pesquero y para poner esta cuestión en la agenda de la próxima reunión de International Seabed Authority".