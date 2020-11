Las inesperadas consecuencias que ha tenido para la mujer de Risto, Laura Escanes, haberse operado el pecho

La estrella de Instagram, Laura Escanes, ha explicado esta semana en redes sociales las consecuencias que ha tenido haberse operado recientemente el pecho y cómo eso le ha afectado personalmente. Y es que la influencer no se corta un pelo a la hora de hablar de su vida privada en redes sociales, así como explicar su opinión sobre diversos temas de actualidad, como ya hiciera en su día durante las revueltas sociales en Cataluña por la sentencia del procés independentista.

A principios de año Escanes protagonizó también un episodio pintoresco en la misma red social cuando varios de sus seguidores le recriminaron que anunciase que había “quedado con amigos para comer” durante la pandemia. Como ella misma explicaría en un vídeo posterior, había quedado con ellos por videollamada, pero no evitó que el encontronazo provocara un revuelo en las redes. Escanes que precisamente el año pasado tuvo un importante seguimiento en redes tras enseñar el proceso de embarazo de su hija Roma.

Laura Escanes se opera el pecho

Y es que antes del verano la influencer desapareció durante un tiempo de la escena pública tras conocerse que se había sometido a una operación quirúrjica: un aumento de pecho. Ya en el mes de junio la mujer del presentador de 'Todo es Mentira', Risto Mejide, salió al paso para confirmar los rumores, así como para aclarar las dudas de sus seguidores, que llevaban reclamándola durante semanas.

“No sabía si hacer estos stories o no, porque es una cosa muy personal... pero prefería contároslo”, explicaba Escanes en sus stories de Instagram a sus más de un millón y medio de seguidores.

Las inesperadas consecuencias para Laura Escanes

Lo que puede que Laura Escanes no esperase es que el anuncio tendría consecuencias: gran cantidad de sus seguidores le han criticado duramente por someterse a la operación estética en un momento en el que tiene que dar el pecho a su hija. Así se lo hacían ver varios de los 'haters' con los que cuenta la influencer en redes sociales: “Operarte los pechos por estética no es una justificación para restar calidad de alimentación y de vida a un recién nacido...”

Y es que Escanes reveló el pasado mes de diciembre que había decidido no darle el pecho a su hija: “Lo decidí así. Esta fue mi decisión y estoy feliz con ella”, comentaba en un directo en redes sociales. Por ello, no han sido pocos los que han cargado contra ella por la coincidencia de la operación con la decisión.

Ahora, varias semanas después del anuncio, Escanes ha querido salir al paso para responder tajante a esos mismos que le critican: “Hola. No tiene nada que ver mi operación de pecho con mi decisión sobre si dar o no dar pecho. Fueron momentos totalmente distintos y motivos que no tenían nada que ver para tomar la decisión tanto de un tema como de otro”, respondía la influencer.