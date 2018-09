La conmovedora petición de un joven antes de morir

Chris Taylor, un joven canadiense de 21 años enfermo de cáncer terminal, ha conseguido jugar a la última edición de su videojuego favorito, 'Smash Bros', gracias al apoyo que ha recibido en las redes sociales.

'Smash Bros. Ultimate' llegará a los mercados el próximo siete de diciembre, una fecha "muy lejana para alguien que ya no puede salir de la cama", tuiteó Taylor. El joven padece osteosarcoma, un tipo raro de cáncer de huesos. Chris decidió no continuar con el tratamiento el pasado julio, después de someterse a seis rondas sin mejora aparente y tras descubrir que la enfermedad estaba en fase terminal, tal y como él mismo relató en Twitter.

"Sé que es infantil desesperarse por un videojuego, pero 'Smash Bros' significa mucho para mí y cuando veo la buena pinta que tiene 'Ultimate', se me parte el corazón", admitió el 'gamer' canadiense. "Siento estar triste durante la temporada de bombo publicitario, pero escuchar noticias sobre Smash Bros y DMC5 está empezando a resultar doloroso y me recuerda que no estaré aquí para jugar a estos juegos que he estado esperando durante años sólo porque, por culpa del azar, voy a morir lentamente tan pronto como son anunciados", añadió Taylor.

Sorry to be sad on main during hype time but hearing about things like smash and DMC5 is starting to become painful to listen and reminds me i won't be able to play these games i've been waiting years for only for random chance to kill me slowly as soon as they're announced — Chris Taylor (@SpookyWoobler) 13 de septiembre de 2018

Los tuits se viralizaron rápidamente. Apenas una semana más tarde, Taylor ha confirmado a través de Twitter que ha recibido la visita de dos representantes de Nintendo. Junto a su madre, su hermano y un amigo suyo, el joven de 21 años ha podido jugar durante tres horas a una primera versión del 'Ultimate'.

WE DID IT GUYS



Today two nintendo reps came down with the E3 demo of Smash Ultimate and i got to play it for 3 hours with a local friend, my brother and my mom :)



I got pictures incoming but still like holy shit



Thanks to everyone who did this for me, you're all the real champ — Chris Taylor (@SpookyWoobler) 21 de septiembre de 2018

"No hay palabras para describir lo agradecido que estoy a los seguidores de DMC5 y Smash Brosh por aliarse y ayudarme", ha dicho Taylor en un texto de agradecimiento publicado en la red social 'Reddit'. "Apenas merezco esto, pero lo habéis conseguido y la generosidad que esto demuestra hace que los ojos se me llenen de lágrimas; muchas, muchas, muchas gracias", ha añadido

Taylor ha lanzado una última petición en su mensaje, que aquellos que se hayan enterado tarde de su historia y que aún así quieran ayudarle --"aunque todos habéis hecho muchísimo más de lo que cualquiera podría esperar"-- hagan una donación a 'MIB Agents', una ONG dedicada a recaudar fondos para el estudio del osteoarcoma y cumplir los últimos deseos de los enfermos terminales