El Congreso rechaza crear un comité con un miembro de cada partido que supervise el plan de vacunación

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves, con 155 votos a favor, cuatro abstenciones y 191 en contra, una moción consecuencia de interpelación urgente para crear un comité de expertos con un miembro de cada partido político que supervise el Plan de Vacunación del Gobierno contra el coronavirus.

Su defensor, Isidro Manuel Martínez Oblanca, de Foro Asturias, resaltó este miércoles, durante el debate parlamentario, la importancia de este comité que, en caso de incidencias, retrasos en el suministro vacunal o nuevas necesidades de inmunización frente a las agresivas variantes y mutaciones víricas, "realice los eventuales reajustes de su calendario de aplicación".

Así, se incluía incorporar a las tareas de este comité a un experto que proponga cada uno de los Grupos Parlamentarios del Congreso para que "participe en sus reuniones, pueda exponer su criterioprofesional y, asimismo, tenga acceso a cuanta información y datosrequiera sobre el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación".

La diputada socialista Ana Prieto recordó que España cuenta con una Estrategia de Vacunación desde "noviembre", que "ha sido actualizada en tres ocasiones porque es un documento vivo". "No quiero decir que no la haya leído pero no con mucha atención. Percibo cierta falta de información", espetó al diputado asturiano.

En este contexto, defendió que el plan de vacunación actual es "ético, científico y está consensuado". "Les pido que arrimen el hombro, que hagan una oposición útil y leal y dejen de utilizar esta pandemia para confrontar", reclamó Prieto.

En este mismo sentido, la diputada de Unidas Podemos Rosa María Medel recordó también que España ya cuenta con un plan de vacunación. "Cambiar la palabra estrategia por plan no mejora nada. E incluir asesores tampoco aporta nada. Es una estrategia para todo el país y se rige por un marco ético que incluye el principio de equidad", defendió.

Desde Ciudadanos, el diputado Guillermo Díaz pidió acelerar la campaña de vacunación administrando dosis "de forma ininterrumpida, incluyendo fines de semana y festivos, de manera que se garantice, a la mayor brevedad posible, la vacunación de la totalidad de la población española". "Reconozco que estamos vacunando mejor que otros países pero peor que otros. No basta con decir que no somos los últimos. Vemos cada vez más difícil cumplir con el objetivo de llegar al 70 por ciento de la vacunación en verano", lamentó.

Asimismo, Ciudadanos optaba por ampliar el número de espacios destinados a la vacunación más allá de los 13.000 centros sanitarios, incluyendo "el acondicionamiento de polideportivos, centros culturales y el establecimiento de puntos de vacunación 'drive-in' para conductores", de forma similar a lo realizado por Israel, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

Díaz también defendió "contar con la sanidad privada, los odontólogos, los farmacéuticos, veterinarios, el Ejército...". "Algunas personas con poca formación añadida son capaces para vacunar", esgrimió el diputado 'naranja'. Este punto fue apoyado también por el diputado de VOX Juan Luis Steegmann: "Tenemos que poner todos los recursos públicos y privados para la vacunación, todos los establecimientos, recursos y el Ejército".

"Apoyamos esta iniciativa porque el programa de vacunación del Gobierno es la gestión de la miseria, que se la debemos a la incompetencia de la Comisión Europea para negociar con la industria farmacéutica", criticó el diputado de VOX.

Así, denunció que el Gobierno "ha fracasado en convencer a la Comisión de que la distribución de vacunas no debe ser solo por la población sino por la gravedad de la pandemia en cada país". "Hemos atado nuestro destino a unos países que no tienen los mismos problemas que España", argumentó. En este contexto, Steegmann exigió al Gobierno que "acuda al mercado para proveerse de vacunas autorizadas".

La diputada 'popular' Elvira Velasco también secundó esta propuesta, ya que considera que "España no cuenta con un Plan de Vacunación ni con suficientes vacunas". "Tenemos 17 planes porque el Ministerio ha delegado la responsabilidad en las comunidades autónomas. Al ritmo al que vamos, tardaremos tres años en vacunar", remachó.