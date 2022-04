Compra una botella de agua en el aeropuerto y se hace viral por el dineral que le cobran antes de bebérsela

Las redes sociales, y en especial Twitter, son a menudo un espacio donde dejar reflejadas quejas de distintas situaciones. Es habitual encontrar mensajes de clientes que no han quedado satisfechos con un producto y se dirigen a la marca donde lo han adquirido, directamente mediante la red social, para mostrar su desacuerdo de manera pública y que el resto de usuarios puedan verlo.

Este tipo de mensajes se convierte, a menudo, en virales, y más cuando se escriben con cierto ingenio. Al igual que ocurre con situaciones en las que los clientes quedan impactados por el precio de algún producto que consumimos a menudo, como puede ser un café, un pincho de tortilla o una botella de agua.

Uno de los ejemplos es el de la cuenta de un desayuno en un bar madrileño, compartido por la periodista Paz Álvarez, a la que le cobraron más de 14 euros por un café, una tortilla, una caña y pan. El problema principal venía en este último, que era el acompañamiento de la tortilla. La cliente pidió expresamente que no se lo pusieran y no solo no le hicieron caso, sino que le cobraron 2,3 euros por él.





El precio de una botella de agua en un aeropuerto

Hace escasos días, una usuaria de Twitter compartía en su perfil la experiencia que ha tenido al comprar una botella de agua. La situación se ha vivido en un aeropuerto y allí, la usuaria en cuestión asegura haber pagado 16 euros por dicho producto. "Que bien me acaba de sentar la botellita de agua de 16 euros que me he comprado en el aeropuerto, sabía como diferente", se puede leer en el mensaje que ha escrito.





El tuit se ha hecho viral y ha llegado a miles de personas, tiene cerca de 9.000 'me gusta' y acumula más de 500 respuestas. Entre ellas podemos ver a usuarios incrédulos ante la situación, a otros que se ríen e incluso a algunos que apuntan que, si les hubiera pasado a ellos, no habrían aceptado pagar dicha cantidad de dinero por, tan solo, una botella de agua.

Otras de las respuestas han sido más ingeniosas, imaginando de donde podía provenir el agua al tener ese precio tan desorbitado. "Has bebido agua de lluvia de las Islas Fidji, aderezada por David Muñoz", "Sería agua de un iceberg del ártico, qué ha sido remolcado a nado por 100 elfos sin mácula mientras otras 100 hadas les marcaban el ritmo de brazada cantando melodías aún nunca escuchadas por humanos. Es lo qué tiene el comercio gourmet..." o "Ir al polo, cortar un trocito de glaciar, fundirlo en atmosfera controlada y pasar el líquido por un proceso de ósmosis inversa, meterlo en vaso de cristal Murano para la ocasión...", son algunas de las respuestas.