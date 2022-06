Precios bajos, pago anticipado y ubicaciones falsas: estas son las estafas más recurrentes en vacaciones

Con la llegada del verano, son muchos los españoles que comienzan a buscar sus alojamientos vacacionales. Además, en los últimos años la demanda de pisos, casas y apartamentos de alquiler se ha incrementado. Por su parte, Internet facilita ofertar un mayor número de alojamientos lo que puede ser que aparezcan propuestas que merezca la pena aprovechar. Pero mucho cuidado, porque también nos podemos encontrar ante fraudes.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha informado de que desde que han aparecido las plataformas de alquiler, las reclamaciones han aumentado. Esto se debe a que los estafadores pueden poner un anuncio como propio en el cual incorporan fotos de otro lugar. Esta es una de las formas más sencillas mediante la cual los usuarios son engañados.

¿Cómo identificar que estamos ante una estafa?

En primer lugar, hay que desconfiar de los precios bajos. Los defraudadores hacen que el precio sea el gancho que atrae a los clientes. En caso de que el precio sea bajo, lo recomendable es buscar el precio de otros alojamientos en la zona, para comparar precios.

EFE





En segundo lugar, cuando el arrendador pide a la víctima que le realice un pago de forma anticipada para poder asegurar la reserva de la vivienda.

Otra estrategia que suelen emplean los estafadores es utilizar fotos no se corresponden con el sitio en cuestión. Puede ser que nos encontramos ante un alojamiento que no sea real, por lo que conviene corroborar su localización en Google Maps, a través de la cual podemos comprobar no solo el exterior del hospedaje, sino también el interior.

Consejos para que no caigas en estos fraudes

Comprobar que la página de acceso se trata de una página segura y verificada. Esto se puede comprobar en el candado que aparece justo al lado de la dirección URL, el cual informa sobre la seguridad de la web.

Emplear métodos de pago seguro. Para poder dejar pruebas del pago, se recomiendan métodos como Paypal o a través de una transferencia bancaria.

EFE





Nunca se debe pagar la totalidad del importe.

No realizar la reserva a través de Whatsapp ni a través de un enlace externo a la página. Tampoco a través de enlaces que nos lleguen al correo electrónico.

Debemos solicitar un teléfono de contacto y corroborar que el teléfono está operativo, por lo general los anuncios fraudulentos no suelen tener un número de contacto, pero si lo tienen siempre está apagado o fuera de cobertura, lo que nos debe alertar.

En caso de que el contrato se formalice con un particular debe ser firmado por ambas partes. Debe constar los datos personales de ambos interesados y los datos relacionados con la reserva así como el importe a pagar, duración de la estancia y devolución de las llaves. En el contrato debemos comprobar la existencia de un apartado relacionado con la cancelación.

Comprobar si existen valoraciones u opiniones sobre el sitio en cuestión.

Por lo tanto, a la hora de buscar un alojamiento para nuestras vacaciones, a través de Internet, debemos tener en cuenta las condiciones anteriormente expuestas. En caso de haber sido estafados se recomienda denunciar a la plataforma que publicita el alojamiento. En segundo lugar, poner el caso en conocimiento de la Policía o al grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil.