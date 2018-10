¿Cómo evitar las llamadas telefónicas comerciales?

La Audiencia Nacional ha confirmado sendas multas de 30.000 euros impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a dos compañías de telemarketing subcontratadas por Orange por ofrecer el producto Jazztel a clientes que habían solicitado su exclusión de la lista de llamadas.

La sala de lo Contencioso-Administrativo desestima los recursos de las empresas -Global Telemarketing Solutions y Crosseling Operadores- al considerar que incurrieron en una "grave falta de diligencia" por no verificar que los usuarios entre los que comercializaban los servicios telefónicamente habían manifestado su voluntad de no recibir comunicaciones de este tipo.

Ante esto, ¿hay algún tipo de legislación al respecto? ¿Me pueden llamar machaconamente los bancos, las empresas de telefonía? ¿Qué puedo hacer para evitarlo?

- La Agencias Española de Protección de Datos recomienda la inscripción en la Lista Robinson, "gestionado por la Asociación Española de Economía Digital (en adelante, ADIGITAL)", explica en su web.

"La Lista Robinson debe ser consultada por quienes vayan a realizar una campaña publicitaria para excluir de la misma a las personas inscritas. Sin embargo, pese a que te hayas inscrito en la Lista Robinson, los comerciantes pueden remitirte publicidad de sus productos o servicios si eres cliente o si les has dado tu consentimiento.

Al inscribirte en la Lista Robinson puedes elegir el medio o canal de comunicación a través del cual no deseas recibir publicidad (correo postal, llamadas telefónicas, correo electrónico u otro medio).

Por ejemplo, la inscripción de tus datos en la Lista Robinson puede ser una buena solución para evitar las llamadas telefónicas dirigidas a promocionar los productos o servicios de empresas a las que no has prestado tu consentimiento para que te hagan publicidad o de las que no eres cliente. Sólo tienes que registrar los números de teléfono en los que no deseas recibir ofertas comerciales".

- Otra recomendación de la AEPD es que pidas a tu compañía telefónica que elimine tu número de cualquier guía de teléfonos, ya que las empresas lo que hacen es tirar del listín de teléfonos para hacer sus llamadas comerciales.

- Tienes que tener cuidado de no dar tu consentimiendo cuando contratas con alguna compañía para que te envíen o te llamen con fines publicitarios.

- También puedes solicitar al operador directamente que elimine tus datos de su fichero, ya que puedes ejercer tu derecho de supresión.

- Otro derecho que tienes es el de oposición, pidiendo que te excluyan de las campañas comerciales. "Cuando ejerzas tu derecho de oposición indica claramente en la solicitud que no deseas que traten tus datos con fines publicitarios e informa del canal por el que estás recibiendo la publicidad y los datos que no deseas que se traten. Si por ejemplo recibes publicidad telefónica no deseada, puedes indicar tu número de teléfono para que no lo utilicen con fines comerciales", explica la Agencia Española de Protección de Datos.