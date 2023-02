Un cliente pone una reseña negativa pero el final del mensaje deja a Twitter a cuadros: "¿Va en serio?"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

Sin lugar a dudas, el acceso que hoy en día tenemos a Internet, marca mucho la diferencia con otras generaciones. Gracias a ella, podemos encontrar restaurantes, lugares de ocio u otros sitios de interés, y, además, podemos conocer lo que pasa al otro lado del mundo. Las redes sociales son un gran avance, no cabe ninguna duda, pero a veces también son mal utilizadas para verter odio en ellas.

Una reseña negativa con final inesperado

Gracias a la cuenta de Twitter @SoyCamarero hemos podido conocer esta particular, curiosa y, desde luego, inesperada historia. Se trata de una reseña negativa de un usuario que ha dejado a los usuarios de la red social alucinando con el final. El mensaje acumula ya más de 450 'me gusta' y tiene más de 60 'retuits'.

"Hemos esperado 30 minutos para que me ponga un bocata de jamón. Luego a mi primo no le han puesto patatas con su bocata (al único), por lo que se ha puesto muy nervioso, porque a él le encantan las patatas fritas y yo le había recomendado este sitio", consta en la reseña negativa. Hasta aquí, parece un comentario más de los que nos sirven de referencia a la hora de acudir (o no) a un bar o restaurante en concreto.

No obstante, la segunda parte del comentario es la que comienza a dejar a la red del pajarito azul alucinando con el final completamente inesperado. "Cuando después de treinta minutos esperando le traen el bocata sin patatas y con el pan quemado, se ha puesto a llorar y se ha ido a casa. Ha cogido el coche yendo bastante borracho y se ha chocado, causando graves daños a un contenedor, a una señora y a sí mismo".

Lejos de quedar ahí, agrega: "No lo recomendamos". Una reseña negativa con solo una estrella, con un claro final para nada esperado, que también obtuvo una respuesta del local en cuestión: "Intentaremos mejorar, gracias".





El final del comentario, desde luego, ha despertado las bromas de muchos usuarios, que para nada esperaban que la reseña pudiera terminar de esa forma. "La falta de patatas ha generado una desgracia", "¿Qué le pasa a la gente?", "¿Va en serio?", "Espera, ¿qué?", o "Espero que no le queden secuelas de por vida" son solo algunas de las muchas respuestas que ha recibido el mensaje.