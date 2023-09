Chipiona homenajea a Rocío Jurado en su 80 cumpleaños con la notable ausencia de su hija, Rocío Carrasco

MADRID, 18 (CHANCE)

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha presidido el homenaje a Rocío Jurado por su 80 cumpleaños en su tierra natal, con el que han querido recordar a la cantante: "Ella decidió que era chipionera, como todo el mundo, y desde todas sus declaraciones en medios de comunicación y todas las televisiones del mundo, ella habla de Chipiona, con lo cual Chipiona está tremendamente agradecida porque Chipiona se conoce en el mundo entero, aparte de su monumentalidad y su situación geográfica, turismo y gastronomía, se conoce a nivel mundial por Rocío Jurado".

El alcalde asegura que el Museo de Rocío Jurado, así como el monumento y el mausoleo son destinos de interés: "Vienen de toda España. Ahora en septiembre viene mucha gente de Alicante, del País Vasco, de Galicia y por supuesto toda la cercanía de Andalucía que les coge mucho más cerca, pero tenemos más de cincuenta mil personas y muchos autocares que vienen a visitar lo que viene a ser el museo, el mausoleo y lo que viene siendo la ruta turística que recorre, muy agradablemente, todas las zonas más importantes de Chipiona donde Rocío tenía algo de relación".

Por su parte, también ha tenido unas bonitas palabras de recuerdo dedicadas a María Jiménez y a María Teresa Campos: "Efectivamente, María Teresa Campos estuvo en Chipiona con Rocío Jurado en una de sus actuaciones y con María Jiménez por supuesto que también, ha estado en Chipiona muchas veces, y Domingo Castaño que se no ha ido hoy 18 de septiembre y hemos tenido por lo menos un pequeño recordatorio. La España de los mitos, son grandes mitos que se nos escapan y se nos van".

Además, Luis ha aprovechado la ocasión para asegurar que Rocío Carrasco está pendiente de los homenajes que le están haciendo a su madre a pesar de no haber estado presente en éstos: "Bueno, la familia está toda invitada. La familia es muy larga, no solamente Rocío y Fidel, pero tendrán sus ocupaciones aunque me consta que están hoy, esta semana, pues viviendo esto presente igual que el 2 de julio cuando se celebra la conmemoración por su fallecimiento".

El alcalde de Chipiona ha terminado el homenaje a Rocío Jurado frente a su mausoleo, el cual luce muy arreglado con flores frescas: "Pocas flores son para lo que ella se merece, pero está precioso porque hay un equipo humano que constantemente cuida este centro muy visitado, por cierto, por miles de personas que aprovechan la visita al museo y luego aprovechan la visita al cementerio y aquí rezarle a ella también, y reconocerle un poquito su labor que ha sido muy importante".