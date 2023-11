Chelo García Cortés: "Dentro de poco volveré a trabajar"

MADRID, 12 (CHANCE)

Hace unos días se presentaba en Madrid 'Sálvese quien pueda' y este viernes hemos podido disfrutar de los tres primeros episodios de este docureality que ha grabado la gran familia de 'Sálvame' con La Fábrica de la Tele y Netflix. Después de su cierre, el programa resurgía de las cenizas y anunciaba su nueva etapa de la mano de esta plataforma internacional. Hoy, es todo un hecho.

Allí pudimos hablar con Chelo García Cortés, que nos confesaba muy emocionada que sus compañeros forman parte de su familia: "Somos una familia, es como las familias, discutes, te ríes" y nos desvelaba que está "muy orgullosa de lo que he vivido en este viaje, para mí ha sido sumamente importante y estoy encantada con ellos, aunque discutamos".

Preguntábamos a Chelo cómo está viviendo todas las informaciones que han salido a la luz acerca de Isabel Pantoja y el delicado estado en el que se encuentra por sus deudas y nos confesaba que sigue teniendo cariño hacia ella: "No tiene nada que ver, una cosa es que no te hables y otra cosa es que dejes de querer. Yo le tengo mucho cariño, le sigo teniendo cariño, la gente no lo entiende, pero yo no dejo de querer. Yo te veo a ti y me da alegría verte, que sigas trabajando, a una persona a la que he querido mucho le deseo todo lo mejor".

En cuanto a cómo es su vida ahora, después de grabar el reality, y si echa de menos trabajar, nos reconocía que "estoy en un momento maravilloso, no me duele la cadera, puedo levantar la pierna, puedo hacer lo que quiera, estoy en uno de los mejores momentos personales y profesionales".

Eso sí, Chelo nos comentaba que "necesito trabajar a diario, echo de menos la tele, pero creo que dentro de poco volveré a trabajar, yo he estado toda mi vida trabajando todos los días", así que solamente falta esperar para ver de nuevo a la colaboradora de televisión: "Todo llegará".