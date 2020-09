CERMI y Plataforma de Infancia, unidos por la inclusión de niños con discapacidad y la igualdad de oportunidades

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Plataforma de Infancia han firmado este lunes un convenio de colaboración en virtud del cual promoverán conjuntamente la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos, según ha informado la institución.

Gracias a este acuerdo, ambas partes realizarán asesoramiento mutuo en materia de derechos de la infancia y sobre accesibilidad universal.

Además, elaborarán estudios y guías; colaborarán en la redacción ante organismos de la ONU; impulsarán espacios de participación inclusivos para la infancia con discapacidad; fomentarán la toma de conciencia en materia de derechos de la infancia con discapacidad, y organizarán encuentros y jornadas, entre otras acciones.

Las diferentes actividades que se impulsen en el seno de este convenio serán respetuosas en todo momento con el medio ambiente y se alinearán con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, se tendrá en cuenta la perspectiva de género, para lo que contarán con el asesoramiento de la Fundación CERMI Mujeres.

Para el presidente de la Plataforma de infancia, Carles Picó, a través de este convenio se establece una línea de colaboración "aún más estrecha" entre ambas entidades, con el fin de realizar un trabajo conjunto "para defender los derechos de la infancia con discapacidad, elevando peticiones a nivel de incidencia política y llevando a cabo acciones para visibilizar las dificultades con las que estos niños, niñas y adolescentes se encuentran para el ejercicio de sus derechos".

Por su parte, la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, ha indicado que "es fundamental" tejer alianzas para la promoción de los derechos humanos de la infancia con discapacidad, teniendo en cuenta la peor situación en la que se encuentran las niñas con discapacidad, puesto que, a su juicio, "es precisamente desde las edades tempranas en las que se promueve la inclusión".

En su opinión, una sociedad que se considera democrática y avanzada "no puede permitirse que la infancia con discapacidad no disfrute en igualdad de condiciones de los derechos fundamentales, de la educación, del ocio, etc".

"Lo más importante es ofrecer una vida en la que la infancia con discapacidad pueda ser eso, niños y niñas. Parece algo muy obvio pero por desgracia no lo es en la práctica", ha añadido Villarino, quien ha alertado también del especial impacto en la infancia con discapacidad de las consecuencias de la pandemia.