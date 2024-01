CERMI llama Vox a repensar su voto para aprobar la reforma constitucional por unanimidad

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, ha hecho un llamamiento este miércoles a Vox para que se "replantee" su posición sobre la reforma de la Constitución para suprimir el término "disminuidos", después de que ayer esta formación fuese el único que no la apoyó, al abstenerse en la toma de consideración de la propuesta.

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto en Madrid acerca de la reforma, Cayo ha asegurado que no descarta que "pueda haber un giro" y que mañana, en el pleno, el partido liderado por Santiago Abascal de "un giro" en su posición, vote que sí, y la reforma salga del Congreso por unanimidad.

"No han votado que no, eso ya es mucho en este panorama político tan convulso donde apenas hay acuerdos. No hay ningún no, me quedo con eso", ha valorado Cayo.

Antes de que empezase el acto, en el que ha participado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, Cayo se ha mostrado "absolutamente satisfecho, contento, agradecido" con el "hecho histórico" que supone esta primera "reforma social" de la Carta Magna.

La cual, ha recordado, "viene de abajo a arriba", desde la sociedad civil, del movimiento de la discapacidad , y "no es un favor" a este colectivo, sino "un acto de Justicia" con el 10 % de la población, además de una "mejora colectiva".

"Hemos cuidado la democracia, hemos ensanchado la democracia. La democracia es demasiado importante para que esté en las manos exclusivas de los partidos o de los políticos profesionales", ha señalado.

Preguntado por la demora en conseguir esta modificación de la Constitución, Cayo ha reconocido que el movimiento de la discapacidad ha estado muchas veces "al borde del desaliento" y de "la frustración de descreer ya de nuestro sistema democrático".

"20 años no son pocos... tantas ilusiones puestas, momentos en que lo acariciábamos... pero ahora yo creo que cuando se gana es un momento legítimo de triunfo", ha completado. EFE

arv-lll/lml