Celia Vega-Penichet recuerda, con el mayor cariño, la eternidad de Álex Lequio

MADRID, 14 (CHANCE)

La consternación por la muerte de Álex Lequio ha sido un gran varapalo. Su prima Celia Vega Penichet ha querido recordarle desde lo más profundo de su ser: "Nunca había sentido tanto dolor. Nunca jamás habrá nadie como tú. Nunca he visto a alguien luchar tanto por vivir. Mi hermanito pequeño, mi alma gemela, mi cómplice y mi socio". Y es que los primos estaban muy unidos y era frecuente que, ambos subieran fotografías, juntos de su niñez. De hecho la última fotografía de Aless Lequio era con su prima siendo pequeños, y Celia recuerda a Ana Obregón.

"Es raro, te acabas de ir pero siento tu energía conmigo como si estuvieras sentado a mi lado como todos esos viernes en tu casa. Te has ido demasiado pronto, teníamos muchos sueños y planes por hacer", explicaba la hija de Celia García Obregón e Ignacio Vega-Penichet.

Celia recuerda cariñosamente lo que ha sido su vida junto al hijo de su tía Ana García Obregón: "Mi compañero de superación, de batallas, de aventuras, de conversaciones sobre filosofía, historia, economía, amor, dios, vida... Cómo me gustaba discutir contigo, argumentar y que nos sacáramos de nuestras casillas y de nuestras zonas de confort".

Aless y Celia eran unos primos como si fueran hermanos: "De reírnos hasta llorar y de llorar juntos hasta quedarnos dormidos. Nuestras jams sessions, improvisando, yo con la guitarra cantando y tu rapeando como si fuéramos rockstars".

La joven sabe que su primo Álex siempre va a estar junto a ella: "Eternos 27 y eterno tú, porque tu huella ha quedado marcada para siempre en todas las personas que te conocían" y es que lo tiene muy claro: "Siempre bailamos a nuestro ritmo, fuera del sistema y lo seguiremos haciendo, porque tu energía me da fuerza y estés donde estés, se que me acompañarás para hacer todo lo que habíamos planeado".

La presencia de su primo Aless Lequio siempre va a estar junto a Celia: "Quería agradecerte todos los recuerdos que tengo, no hay uno solo de ellos en el que piense y no pare de sonreír (a veces hasta me empiezo a reír sola y la gente me mira raro). Eres el más grande y ahora también eres eterno.

On and on, through eternity we will shine. Bros until the world blows, sonriendo, like we always do. I love you forever (Una y otra vez, a través de la eternidad brillaremos. Hermano hasta que el mundo explote, sonriendo, como siempre hacemos. Te amare por siempre".