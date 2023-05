Celia Vega-Penichet confiesa cómo se encuentra tras cancelar su boda

MADRID, 17 (CHANCE)

Todo parecía indicar que este verano Celia Vega-Penichet se daría el 'Sí, quiero' con la que ha sido su pareja hasta ahora, Julio Jiménez-Blanco... pero hace unas semanas nos enterábamos de que ambos habían decidido poner punto y final a su relación y seguir sus vidas por caminos separados. Una noticia que nadie se esperaba y que la joven nos ha confirmando, explicándonos cómo ha ocurrido todo.

La hija de Celia García Obregón también nos ha desvelado cómo ha sido la visita que le ha hecho a su tía, Ana Obregón, en Miami... y es que se trata de la primera en la familia que conoce personalmente a la pequeña Ana Sandra Lequio. Además, también nos ha comentado si será o no la madrina de la pequeña, ya que ésta tenía una relación de lo más estrecha con su primo Aless.

Celia nos ha confesado que se encuentra "muy bien" tras su ruptura sentimental con Julio Jiménez-Blanco semanas antes de su boda. Un punto y final que se ha decidido en conjunto después de "una conversación íntima entre los dos y estamos bien". De hecho, sigue teniendo buena relación con él: "Julio es top, es un chico estupendo y siempre va a estar ahí".

La joven, que ha estado recientemente en Miami visitando a su tía y a la pequeña Ana Sandra Lequio nos desvela que la actriz está "feliz, está feliz, estamos todos felices por ella, por la nueva niña, la vamos a querer muchísimo todos" y que es la única de la familia que ha tenido el gusto de conocerla: "soy la única, tengo la gran suerte de haber sido la primera" aunque todos están "con ganas todos de conocerla".

Celia no ha leído el libro de su primo y de su tía todavía, pero sí que nos confiesa que está en su lista de tareas: "todavía no he tenido tiempo, pero está en 'me to do' y lo leeré por supuesto" y es que para ella es muy difícil hacerlo: "va a ser muy impactante leerlo, pero muy bonito, al final todos hemos sido parte de eso".

Eso sí, por lo que está toda la familia muy feliz es por la acogida que ha tenido el libro: "estamos súper emocionados con las ventas del libro, por supuesto va todo a una buena causa, así que no puede ser mejor".

La joven no nos ha querido desvelar si será la madrina de Ana Sandra Lequio, pero deja a entrever que sí: "no os voy a decir nada, me encantaría, por supuesto, Aless era mi hermano y siempre lo va a ser y me encantaría" y nos asegura que le echa mucho de menos: "sí, es tremendo, ahora se acerca el aniversario, ya cuarto año y es un poco fuerte, pero bueno".

Por último, Celia se ha querido mantener al margen respecto a la contratación de seguridad privada que habría llevado a cabo Ana Obregón tras recibir supuestas amenazas: "prefiero no entrar, no me incumbe y por supuesto lo que ella considere que necesita lo tendrá que tener, pero no tengo más información".