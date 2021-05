De la casi normalidad al riesgo elevado, comparativa al final de los dos Estados de Alarma

A tres días del final del segundo Estado de Alarma tenemos a diario una incidencia que multiplica por 25 la que registrábamos justo antes de que terminara el primer Estado de Alarma. Cada día ingresan unas 900 personas por COVID en los hospitales, en junio de 2020 no llegaban a 90 por semana. Las hospitalizaciones diarias son un 75 por ciento más que las que teníamos en junio pasado y entonces las Unidades de Cuidados Intensivos no estaban sobrecargadas y ahora sí. Por si fuera poco, la mortalidad semanal por COVID es ahora cuatro veces mayor que al final del primer Estado de Alarma.

A pesar de esta distancia abismal entre la situación en vísperas del final del primer y segundo Estado de Alarma y de que, con una incidencia en el entorno de los 200 casos por 100.000 habitantes, el número de contagios sigue siendo en este momento de alto riesgo los expertos consultados por COPE subrayan que el contexto ha cambiado considerablemente en el último año.

“En junio del año pasado salíamos de un confinamiento duro, de no salir de casa y ahora estamos en un escenario en el que hemos aprendido en parte a convivir con el virus, en el que tenemos tratamientos y, sobre todo, en el que la campaña de vacunación sigue avanzando. Lo lógico es que si no hay sorpresas con las variantes es que la incidencia siga reduciéndose progresivamente” explica a COPE Julián Olalla portavoz de SEIMC.

No todos comparten su optimismo. Pablo Aldaz es médico y está al frente de un centro de salud en Navarra. “El verano pasado fue un desastre y así acabamos, hemos ido empalmando ola pandémica tras ola pandémica. Entonces, si ahora nos relajamos precozmente, nos volverá a pasar lo mismo” subraya.

Y es que lo ve a diario en su consulta también le preocupa “que la gente se piensa que el día 9 ya se puede hacer cada uno lo que quiera, que se van a ir a tomar el sol a San Sebastián, que van a pedir un viaje del Imserso, que les haga un certificado porque se quieren ir a no sé dónde, todo el mundo se piensa que el día 10 va a ser esto el desmadre absoluto, pero que no puede ser así”.

“Nos estamos olvidando de las cepas emergentes y es que las nuevas variantes se van a transmitir si la gente se mueve mucho. Ahora nos están llegando la brasileña y la india. Entonces si permitimos movilidad dentro de nuestro país, en un mes tenemos el problemón, la quinta ola, la sexta y las que quieras” subraya Aldaz.

Otro punto que ponen sobre la mesa es la operatividad del sistema arbitrado por el Gobierno de Pedro Sánchez para que las Comunidades Autónomas puedan hacer frente a partir del día 10 a posibles rebrotes del virus con medidas judiciales dictadas bien por los Tribunales Superiores de Justicia o bien como último recurso en el Tribunal Supremo.

“No podemos estar cada semana llevando una medida ante un tribunal para ver si nos la admite o no ¿Y mientras tanto qué hacemos? Estamos perdiendo tiempo y lo podemos perder aún más. Si algo nos ha demostrado esta pandemia es que vamos muy lentos, tenemos una organización política y administrativa muy lenta en España”, subraya Aldaz.

Para el epidemiólogo Joan Cayla “es primordial ser muy expeditivo y muy rápido, poder reaccionar a las 24 horas y es que en cinco días ya puedes tener un brote importante”.

Y todo porque la pandemia no ha terminado y porque según Aldaz que es experto en vacunas de la SEMYFC. “solo cambiaremos de escenario cuando el nivel de vacunación sea suficiente, que será para julio o agosto y todo si no aparecen variantes que nos cambien el plan. Ahora no podemos permitirnos el relajarnos. Hemos bajado un poquito, pero todavía estamos en lo peor”.

“¿Cuál es el principal problema ahora? Pues que hay muchas personas hospitalizadas con COVID en las UCI's, gente muy enferma y que necesita soporte, ese es ahora el gran problema” señala Olalla con el 22 por ciento de la ocupación de camas de críticos a cargo de pacientes contagiados, casi el doble en Madrid y por encima del 35 por ciento en País Vasco, Cataluña y La Rioja.

De momento algo más del 11 por ciento de la población ha recibido la doble dosis de la vacuna y a pesar del aumento del ritmo de inmunización en los últimos días, estamos lejos de alcanzar el ansiado 70 por ciento que nos brinda la protección de grupo necesaria.

“Lo ideal sería que hasta que esta vacunación de rebaño no estuviera garantizada nadie se moviese de su casa, pero ahora lo que intentamos hacer es convivir con el virus” señala Antonio Blanes Director de Servicios Técnicos de Portal Farma.

Mientras tanto lo que piden y también desde la Sociedad Española de Epidemiología es que tanto las autoridades como los ciudadanos tengamos un cuidado especial durante los próximos dos meses. Todo, aseguran, para evitar una quinta ola.