Casi 6 de cada 10 jóvenes se sienten solos

Casi 6 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 29 años reconocen sentirse solos frente a 4 de cada 10 personas en el resto de la población mayor de edad. Es uno de los datos que incluye el XIII Barómetro de las Familias en España. Elaborado por GAD3 para The Family Watch, el informe también recoge que el 52 por ciento de los menores de 45 años quieren formar una familia.

A pesar de que casi 1 de cada 2 españoles (el 48 por ciento) aspira a formar una familia, esta experiencia vital ocupa el último puesto en las prioridades de los españoles que encabeza el viajar y conocer nuevas culturas, algo importante para casi 8 de cada 10 españoles, seguido del deseo de prosperar en su vida profesional, algo que desea el 63 por ciento y de ampliar estudioso muy o bastante prioritario para el 49 por ciento. Un orden de preferencias que se mantiene también en menores de 45 años.

Se observa también que para muchos jóvenes la inestabilidad económica y familiar es clara, algo que hace que un año más 8 de cada 10 jóvenes afirmen que existen mayores dificultades para formar una familia que, en generaciones anteriores, y así lo afirman también 7 de cada 10 de los mayores de 45 años en este informe realizado con más de 1.000 entrevistas.

Tampoco ayuda la caída en picado en más de 15 puntos con respecto a 2023 de la percepción de cómo está valorado el formar una familia. Solo el 43 por ciento considera en 2024 que hoy hay una percepción social y laboral positiva frente al 58 por ciento en 2023.

“13 años de Barómetro de la Familia en España nos dan una perspectiva a tener en cuenta a la hora de ver cuál es la situación real de las Familias en nuestro país. Es especialmente significativo que menos de la mitad de las personas encuestadas crean que formar una familia hoy está bien valorado social y laboralmente. En este sentido, no ayuda mucho la incertidumbre política y laboral, especialmente para los jóvenes que son nuestro presente y nuestro futuro. Es imprescindible, por tanto, apoyar a las familias dándoles el reconocimiento del tiempo, el esfuerzo, y por qué no decirlo, el dinero, invertidos, para que puedan desarrollar su función en la sociedad y ayuden al crecimiento de nuestro país”, afirma la directora general de The Family Watch Maria José Olesti.

Mejora la percepción económica

El 55,7% de las Familias cree que la situación económica no mejorará en el próximo año y el 44,8% de ellas piensa que la situación económica de nuestro país es mala. Pero según refleja el último Barómetro The Family Watch cuando se les pregunta por su propia economía, sólo el 14% piensa que sea mala, el mejor dato desde 2012. Para Un 50,5% situación es regular y un 35,1% buena.

La política, lo que más preocupa

3 de cada 4 familias están preocupadas por la situación política. Ocupa el primer puesto de la lista, seguido por la situación laboral que preocupa 6 de cada 10 encuestados. Los más preocupados por la situación política son quienes tienen más de 45 años y los que menos quienes tienen entre 18 y 29 años (67 por ciento) quienes a su vez son los más preocupados por la precariedad laboral (76 por ciento).

Los jóvenes tienen más problemas de salud mental que los mayores

La angustia, la irritación, el estrés y las alteraciones en el sueño son más frecuentes en los jóvenes de entre 18 y 29 años, cuya propensión a consultar con psicólogos y psiquiatras duplica la de quienes tienen entre 45 y 64 años. Pese a ello, consumen menos ansiolíticos que la media de la población y que aumenta con respecto a años anteriores hasta rozar el 30 por ciento.

“Más del 60 por de los encuestados nos dice que se han sentido irritables o estresados, que ha sufrido alteraciones de sueño y angustia en el último año. Casi 4 de cada 10 que han tenido sensaciones de soledad y el 28 por ciento reconoce haber tomado ansiolíticos. Son datos que revelan que las familias sienten ansiedad, soledad, estrés, angustia y miedo por el futuro y estos son factores de riesgo para su salud mental”, señala la responsable de comunicación de GAD3 María Martín.

En menores de 45 años, los factores que desencadenan un deterioro de la salud mental son la influencia de las redes sociales, el aumento del acoso escolar en los colegios y la baja autoestima. En mayores de esa edad las dificultades económicas son el principal desencadenante seguido del sentimiento de soledad y de la incertidumbre en general.

Pese a las alarmantes cifras que recoge el estudio, la evolución de los factores de riesgo han mejorado con respecto a los registros de 2023 y de 2022. También se normaliza cada vez más el consultar con profesionales de la salud y son cada vez más familias, 7 de cada 10, las que consideran que hay cada vez más información sobre cómo cuidar la salud mental.

¿Es necesario legislar sobre el uso de las pantallas en menores?

En pleno debate nacional sobre esta posibilidad, la mayoría de familias así lo cree. 6 de cada 10 considera necesario establecer una ley nacional que regule el uso de las pantallas en menores de 16 años. Además, 2 de cada 10 encuestados consideran que las autoridades competentes deben regular los riesgos que implica el uso de las redes sociales en jóvenes, tres veces más que quienes lo defendían hace un año. Aun así, la mayoría, casi el 52 por ciento, sigue atribuyendo el rol principal para minimizar los riesgos a las propias familias, mediante la comunicación padre-hijo.

La edad de acceso al primer móvil se retrasa a los 13 años, frente a los 12 de años anteriores.