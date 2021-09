Carlos Bardem habla por primera vez del fallecimiento de su madre, Pilar Bardem

MADRID, 27 (CHANCE)

El pasado 17 de julio el mundo del cine español se quedaba un poco huérfano con el fallecimiento, a los 82 años, de una de las actrices más importantes de nuestro país, Pilar Bardem. Madre de Javier y Carlos Bardem, suegra de Penélope Cruz e íntima amiga de innumerables rostros conocidos, era despedida en la más estricta intimidad, como a ella le hubiera gustado.

Días después, la protagonista de 'Madres paralelas' rompía con su habitual discreción para despedir a la actriz, una segunda madre para ella, a través de sus redes sociales. "¡Siempre fuiste tan buena conmigo! No se puede soñar una suegra mejor. Gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mí me has dado muchísimo", confesaba, resaltando además la labor de Pilar Bardem en diferentes causas sociales y políticas durante toda su vida y agradeciendo a su suegra el "compartir conmigo todos estos años tu sabiduría. Te quiero muchísimo. Siempre te llevaré en mi corazón".

Prueba de esa complicidad entre Penélope y la madre de Javier Bardem fue la emotiva dedicatoria de la de Alcobendas a Pilar cuando ganó, el pasado 11 de septiembre, su primera Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia.

Unas preciosas palabras que ahora su cuñado Carlos Bardem, que ha firmado en la Feria del Libro ejemplares de su quinta novela, "El asesino inconformista", comenta, en sus primeras declaraciones tras el fallecimiento de su madre. "Penélope quería mucho a mi madre. Es un gesto muy bonito. Quería mucho a mi madre y mi madre a ella. Cuando tienes la oportunidad de homenajear a una persona que quieres, lo haces", ha señalado, confesando como llevan la ausencia de su madre, que siempre tuvo una relación muy especial y cercana con sus hijos: "Estamos bien, extrañándola mucho. Como le pasa a cualquiera que se le muere una madre. Al final mi madre, para mi es mi madre y hemos tenido la oportunidad de ver lo que ha representado para mucha gente y eso ha sido muy bonito".