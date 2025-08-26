La cantante Taylor Swift anuncia su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce
La cantante y la estrella de los Kansas City Chiefs de fútbol americano llevan dos años de relación y han anunciado que se casan a través de las redes sociales
Madrid
1 min lectura
La estrella de la música Taylor Swift (35 años) ha anunciado este martes en redes sociales su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce (35), con el que lleva dos años de relación.
El jugador de los Kansas City Chiefs y la autora de grandes éxitos como 'Blank Space' o 'Shake It Off' han publicado las imágenes de la pedida de matrimonio en un post conjunto de Instagram donde han escrito " Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan".
