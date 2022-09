La cantante Karina habla claro sobre Putin y la guerra de Ucrania: "Quietito, quietito"

La intérprete de "Las flechas del amor" se ha convertido en viral por el siguiente motivo: le ha enviado un mensaje a Putin. Han transcurrido más de doscientos días desde que empezase la ocupación rusa en Ucrania, y lejos de acabarse, continúa recrudeciéndose. Por este motivo, Karina ha publicado en vídeo en Instagram en el que le decía lo siguiente al líder ruso: "Hoy va este vídeo para el señor Putin: señor Putin, don't press the button, the button puuuum, nooo, no, no, no, ya han muerto muchas personas, mucha gente, mucha people".

Además, continuaba con su discurso insistiendo en esa negativa a que llevase más lejos el conflicto con Ucrania. "Nooo, por favor, no, no, no. Quietito, quietito, take it easy, take it easy, take it easy. Hablar mejor que button, hablar, hablar, dialogar, diálogo. Talk, talk, talk you, talk you", concluía.





El vídeo en cuestión tiene más de 2.000 'likes' en Instagram y también ha llegado a otras redes sociales como Twitter, donde ha generado todo tipo de comentarios. "¿Karina por qué no gobierna este país?", "¡No se te puede querer más!", "me encantaría que te viese y cambiase de opinión, pero difícil" o "eres un encanto", son algunos de los mensajes que demuestran el gran cariño que los tuiteros y usuarios de Instagram tienen a esta artista.









"Si con este mensaje de Karina no se rinde Putin definitivamente, yo ya no sé", llegó a asegurar también otro tuitero. Ojalá viese el vídeo que ha lanzado la conocida artista el presidente ruso. Pero, por el momento, ese vídeo y las palabras de todas las personas que han aplaudido las palabras de la intérprete solamente se han quedado en una mera anécdota y han circulado rápidamente a través de redes sociales. Al final la moraleja de su mensaje es lo que todo el mundo quiere: que acabe la guerra.

Borrell pide "tomar en serio" las amenazas de Putin y dice que la guerra ha entrado en una fase "peligrosa"

Borrell, ha instado a la comunidad internacional a "tomar en serio" las amenazas nucleares del presidente ruso, Vladimir Putin, y ha advertido de que la guerra en Ucrania ha entrado en una fase "peligrosa".

Borrell se ha hecho eco de las palabras de Putin a comienzos de semana cuando anunció que Moscú tenía "varias armas de destrucción" y que no mentía cuando afirmaba que Rusia "utilizaría todos los medios a su alcance". El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep, y ha advertido de que la guerra en Ucrania ha entrado en una fase "peligrosa".Borrell se ha hecho eco de las palabras de Putin a comienzos de semana cuando anunció que Moscú tenía "varias armas de destrucción" y que no mentía cuando afirmaba que Rusia "utilizaría todos los medios a su alcance".





"Cuando la gente dice que no es un farol hay que tomarla en serio", ha manifestado el máximo representante de la diplomacia europea en una entrevista para la británica BBC en la que ha advertido de que los últimos movimientos de Rusia han hecho que la guerra entre en una etapa "peligrosa".

Junto a las advertencias sobre el posible uso de armamento nuclear, Putin anunció a comienzos de semana una "movilización parcial" de la población, mientras que desde el Ministerio de Defensa ruso se apuntó al despliegue de 300.000 reservistas en Ucrania.