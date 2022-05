Karina, en ‘La Azotea’ de TRECE: “El corazón me dice que Chanel va a quedar en un buen puesto”

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, una invitada muy especial: Karina. La cantante ha comenzado la entrevista haciendo una entrada estelar cantando el éxito con el que representó a España en Eurovisión: “Creo que tenemos una artista maravillosa y una canción estupenda”.

Karina, cuyo nombre real es María Isabel, explica el origen de su nombre artístico: “Me lo puso Torrebruno, el cantante italiano. Estaba en Madrid y cuando me crucé con él por el pasillo me dijo “¡Qué chica más Karina!” que significa simpática en italiano. Y con ese nombre me quedé porque estaba buscando nombre artístico”.

La mítica cantante dedica su día a sus nietos: “Cuando las rodillas me lo permiten me tiro al suelo. En verano jugamos en la piscina y les encanta el agua. Este año van a hacer una fiesta en el colegio y le están enseñando a mi nieto la canción de ‘Eva María se fue’ y me dice que yo no me la sé y la cantamos juntos”, relata con ilusión al poder compartir aquellas canciones del pasado con sus pequeños.

Karina echa la vista atrás: “Ver las imágenes me llevan a una juventud preciosa. Creo que se queda un legado muy bonito y alegre. Creo que mi legado será una sonrisa para que la gente disfrute de las pequeñas cosas para ser felices. Tengo el honor de haber sido una de las primeras mujeres que vendió muchos discos en España cuando solo vendían los hombres y grupos”. La artista conocida por grandes temas como ‘El baúl de los recuerdos’ o ‘Las flechas del amor’, confiesa que no le gusta ser nostálgica, prefiere tener buena memoria y disfrutar de cada edad. Karina se hizo viral durante la pandemia por sus publicaciones en la red social Instagram.

Karina apuesta por Chanel en Eurovisión

Karina participó en 1971 en el Festival de Eurovisión, quedando en segunda posición con 116 puntos con su canción ‘En un mundo nuevo’. Nadie mejor que ella podría encabezar este programa de ‘La Azotea’ de TRECE que se prepara para la celebración, este fin de semana, de Eurovisión en Turín apoyando a nuestra representante Chanel. Para ello también Óscar Rus, periodista de ABC, y Lydia Rodríguez, participante de Eurovisión en 1999.

Lydia relata su experiencia en el festival: “Se te pasa por la cabeza ganar, pero nunca quedar la última. Cuando veía que España no puntuaba me quería morir. Pensaba que ahí se acababa toda mi carrera”. Karina asegura que hay un punto de política, pero que existen otros factores: “Siempre opino que los temas son muy importantes: un buen arreglo, una buena puesta en escena… en mi opinión Chanel tiene poca competencia. No sé si ganará, pero el corazón me dice que va a quedar en un buen puesto”.

El apoyo de Soraya Arnelas a Chanel

Soraya subraya las dificultades a las que se tuvo que enfrentar tras representar a España en el festival: “En el año 2009, cuando fui a Eurovisión, había muchos programas de radio y televisión que no te querían, como cuando salí de Operación Triunfo, y me alegro de que ahora se den cuenta de que los artistas tenemos mucho más que dar más allá de esos programas”.

Además, la cantante ha querido destacar el gran talento que tiene Chanel y su tristeza por no saber valorarlo: “Yo sí que pienso que vamos a ganar. En España siempre somos nuestros propios enemigos. Tenemos oportunidades reales de ganar y voy a estar con Chanel hasta el final. Las casas de apuesta no siempre aciertan y esa noche va a haber millones de votantes. Confío en que vean el poder de Chanel sobre el escenario”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Jesús Aguirre?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. El interior de la primera caja escondía una foto: “Estoy con Rocío Jurado y Encarnita Polo. Me estaban felicitando cuando me eligieron para ir a Eurovisión en ‘Pasaporte a Dublín’. Mi paso por el programa fue muy bonito y no estaba amañado como decían. Ya había sacado números uno y por eso la gente empezó a votar por Karina. Ir a Eurovisión ha sido una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida a nivel profesional”.

En la segunda caja había un premio: “Es un trofeo que me dieron en la Asociación de Artistas e Intérpretes a toda mi carrera. Cuando te reconocen el trabajo y esfuerzo te encanta. Se agradece mucho”.

La tercera contenía una hoja de revista: “Esto fue en el año 1971, después de venir a Eurovisión, que hice una actuación en Mallorca y estaba Juan Carlos, que era príncipe en ese momento”.