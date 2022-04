Camuflaje social: El comportamiento que adquieren algunas personas con autismo, sobre todo las niñas

El trastorno del espectro autista (TEA) se trata de una afección en el desarrollo del cerebro que afecta a cómo una persona percibe la realidad y sociabiliza con otras personas. Esto causa un problema en la comunicación social, además de presentar conductas repetitivas y estereotipadas. Las personas que padecen este trastorno tienen una visión del mundo de una manera diferente, por lo que normalmente centran su atencion en algunos elementos de su entorno que no se consideran estímulos sociales. Este es el motivo de que las personas con autismo actúen y aprendan de manera distinta al resto de la sociedad.

En los últimos años los expertos se han centrado en un comportamiento que adquieren algunos pacientes con TEA. Se trata del "camuflaje social", una técnica que utilizan para "enmascarar" su trastorno en algunas situaciones. Según explica el Instituto Europeo de Salud: "estas estrategias pueden incluir ocultar comportamientos asociados con su TEA, usar técnicas explícitas para parecer socialmente competentes y encontrar formas de evitar que otros vean sus dificultades sociales". Sin embargo, como no es su actitud natural, puede causar que las personas con TEA se agoten física y mentalmente al hacer uso de este comportamiento, ya que les resulta extremadamente difícil para su propia identidad.

El "camuflaje social" no siempre es beneficioso

El camuflaje social puede causar que las personas de su entorno no noten que los individuos con TEA tienen un trastorno, aunque sigan experimentando ciertas complicaciones. "Se sugiere que las niñas con TEA pueden imitar a otras personas socialmente exitosas para dar la impresión de que ellas también son socialmente exitosas, pero cuando se las coloca en entornos desconocidos para los que no están preparadas, luchan por socializar", comentan en el Instituto Europeo de Salud. Hay varios estudios que resaltan que el esfuerzo por camuflar su condición, está estrechamente relacionado con una mayor probabilidad de sufrir depresión y ansiedad. Destaca uno de los estudios realizados, en el que se propone que los hombres son más propensos a desarrollar estos efectos negativos, ya que las mujeres tienen menos dificultad para aprender y realizar el camuflaje social

Hay distintos grados de autismo, puesto que hay adultos que logran tener relaciones sociales y trabajos que les permiten ser personas independientes. Sin embargo, también existen individuos que se encuentran en una lucha constante por relacionarse y encontrar un trabajo. Aunque esta diversidad se asocia a las diferencias de cada persona en cuanto a sus capacidades cognitivas y del lenguaje, parece ser que el camuflaje social les sirve como una ayuda para lograr desenvolverse exitosamente en la sociedad. No obstante, los expertos destacan que la técnica del camuflaje no es siempre un comportamiento beneficioso, por ello, se aconseja no promoverlo, puesto que puede degenerar en problemas de salud mental.

Las mujeres tienen más facilidad para "camuflar" su TEA

Científicamente se ha demostrado la diferencia que existe entre el cerebro de la mujer y el del hombre. Parece ser que las mujeres tienen más desarrolladas las áreas correspondientes al comportamiento social. Con lo cual, los estereotipos que se tienen sobre este trastorno pueden no ser visibles en algunas mujeres, sobre todo si tienen un grado leve de autismo. Esto afecta en el sentido clínico, ya que son más complicadas de diagnosticar. Uno de los últimos estudios realizados en Suecia, expuso que se diagnosticó a una niña con autismo, por cada 10 niños detectados.

Los expertos explican que las niñas tienen un patrón de comportamiento establecido por la sociedad desde que son muy pequeñas, por lo tanto, el camuflaje les resulta sencillo. Si las niñas no son diagnosticadas, es posible que, al convertirse en mujeres, sigan disimulando los síntomas de su autismo durante años sin ser percibidas. Las señales que resaltan que una persona tiene TEA, según el Instituto Europeo de Salud son:

A los 6 meses de edad : pocas o ninguna gran sonrisa u otras expresiones cálidas, alegres y atractivas. Contacto visual limitado o nulo.

: pocas o ninguna gran sonrisa u otras expresiones cálidas, alegres y atractivas. Contacto visual limitado o nulo. A los 9 meses : poco o ningún intercambio de sonidos, sonrisas u otras expresiones faciales.

: poco o ningún intercambio de sonidos, sonrisas u otras expresiones faciales. A los 12 meses : poco o ningún balbuceo. Poco o ningún gesto como señalar, mostrar, alcanzar o saludar. Poca o ninguna respuesta al nombre.

: poco o ningún balbuceo. Poco o ningún gesto como señalar, mostrar, alcanzar o saludar. Poca o ninguna respuesta al nombre. A los 16 meses : muy pocas palabras o ninguna.

: muy pocas palabras o ninguna. A los 24 meses: muy pocas o ninguna frase significativa de dos palabras (sin incluir imitar o repetir).

Síntomas a cualquier edad

Pérdida del habla, balbuceo o habilidades sociales adquiridas previamente.

Evitar el contacto visual.

Preferencia persistente por la soledad.

Dificultad para comprender los sentimientos de otras personas.

Retraso en el desarrollo del lenguaje.

Repetición persistente de palabras o frases (ecolalia).

Resistencia a cambios menores en la rutina o el entorno.

Intereses restringidos.

Comportamientos repetitivos (aleteo, balanceo, giro, etc.).

Reacciones inusuales e intensas a sonidos, olores, sabores, texturas, luces y/o colores.