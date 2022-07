Campamentos para acortar desigualdades y seguir aprendiendo en verano

La falta de oportunidades de los 2,3 millones de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en España se agranda tras el final del colegio. Para que tengan opciones más parecidas a las que tienen los chavales de familias con posibilidades económicas trabajan cada verano muchas entidades convencidas de que el éxito personal y escolar de estos menores depende también del aprendizaje que hagan en los meses de vacaciones.

Hablamos de fomentar habilidades sociales o el trabajo en equipo que serán fundamentales para su vida en entornos más lúdicos de los centros escolares por medio de campamentos, colonias urbanas o talleres en los que es posible divertirse y a la vez seguir ampliando en conocimiento y experiencia.

Un ex colegio rehabilitado del distrito madrileño Fuencarral-El Pardo sirve para varias de estas iniciativas. Una de ellas la organiza la Asociación Valdeperales con 150 niños de todas las edades que desde finales de junio hasta finales de julio asisten a una colonia urbana que según explica a COPE el educador y monitor de tiempo libre Carlos Ábalos “constituye su alternativa de verano y es también una continuidad con las actividades de apoyo escolar o también las extraescolares que estos mismos niños hacen durante el resto del año”.

Las risas y las voces de los niños se oyen desde lejos cuando uno llega al centro comunitario de Guatemala. Hoy toca gincana para el grupo de los medianos que tienen entre 8 y 10 años entre ellos Gladis que hoy cumple años: “ahora estamos en la tercera prueba y a punto ya de conseguir la próxima pista”.

En grupos de 7 niños, Gladis de 10 años y Jardiel que tiene 9 van transitando por las cuatro actividades planificadas para esta mañana de campamento. Hoy repasarán la pirámide alimentaria, tendrán que superar una prueba de reciclaje y repasar las especies en riesgo de extinción además de competir en una carrera de ida tras hacer un auténtico entrenamiento deportivo.

Financiado por la Fundación “La Caixa” dentro del programa CaixaProinfancia, 28.000 menores en riesgo de pobreza se beneficiarán este año de las distintas actividades veraniegas, 4.250 de ellos en Madrid donde este campamento urbano tiene ya solera.

A él asistió desde los 4 años Dúa Younoussi que ahora tiene 18 ha vuelto como voluntaria: “han pasado 13 años, pero vine aquí y lo pasé tan bien que me dije que porque no colaborar y aportar un poco de felicidad a los niños”. Hija de una familia de origen marroquí Younoussi ha sacado más de 11 puntos en la EVAU y ha aplicado para cursar diferentes carreras universitarias de doble grado. Explica a COPE lo mucho que han cambiado los campamentos en todo este tiempo, a su juicio, “para bien” porque se han introducido actividades nuevas como el reciclaje, juegos más cooperativos y salidas ya sea a la piscina o al parque de al lado.





El riesgo de pobreza infantil afecta a casi 3 de cada 10 menores en España. Para ellos las medidas sociales son insuficientes y en 1 de cada 3 casos según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sufren carencia material severa.

Hoy en la colonia urbana, una monitora muestra a los niños una verdura que más de uno tiene dificultad para identificar. Se trata de una berenjena. Les pregunta a los niños cada cuanto tiempo la toman en casa. Uno de ellos responde de inmediato que nunca. Para otros sí forma parte del menú una semana sí y otra no y le explican que la toman frita.

Con el reciclaje nadie les gana: no se les resiste ningún contenedor: plástico, vidrio, cartón y orgánico. Y cuando el responsable de la actividad les pregunta por la importancia de clasificar todos los desperdicios no lo dudan: “lo debemos hacer para cuidar el planeta, para que no se contamine el mundo, para mejorar el medioambiente”.

Hay actividades exteriores más movidas que se alternan con las que se desarrollan en interiores. De estos últimos hoy les ha tocado el mejor espacio de este centro escolar rehabilitado, adaptado incluso para hacer actividades de circo. En uno de los talleres proyectan un vídeo sobre los ecosistemas y los principales animales en riesgo de exclusión que los niños miran sin perder detalle.

Lara Morales, de 18 años, es otra de las monitoras y considera que “venir aquí y pasarlo bien con otras actividades que no sean el móvil o la tableta sino con las actividades de toda la vida como ir al parque y jugar con una pelota o con globos de agua es super bonito y muchísimo más divertido”.

“El objetivo es doble que lo pasen muy bien y que aprendan. Los niños son maravillosos, cada uno tiene su historia detrás, pero lo comparten todo y te dan muchas lecciones de vida”, añade.

Y es que de eso se trata asegura Ábalos que nos hace de guía esta mañana: “es una excusa para compartir y para socializar para trabajar en equipo y profundizar en valores algo que les va a ser muy útil tanto en su vida adolescente como adulta, es toda una oportunidad para en un entorno más lúdico más alejado de los exámenes y de los deberes puedan tener la ocasión de pasarlo bien, divertirse, conocer mejor a sus iguales y también aprender”.

Aunque este campamento está abierto a todos, en la Asociación Valdeperales conocen bien a los menores que asisten a las actividades. Con muchas de sus familias están también en contacto durante el resto del año. Son todas del barrio de Peñagrande, del Barrio del Pilar y de Valverde incluido el poblado de Fuencarral, algunas migrantes y otras españolas, y con ellas se trabaja de forma integral aportándoles el apoyo que una parte de ellas necesitan ya sea laboral, sanitario o social.

Trabajar con estos niños es importante porque según subrayan desde la Fundación La Caixa se estima que más del 75 por ciento de los aprendizajes adquiridos por un adulto proceden de la llamada educación no escolar. Llevar a cabo actividades deportivas, artísticas, lúdicas, sociales, medioambientales y cognitivas aumenta además las posibilidades de éxito educativo de estos niños y adolescentes y les ayudan a construir su yo.

Y es que según refleja la última Encuesta de Condiciones de Vida en España los menores de edad son el colectivo con mayor riesgo de pobreza y porque las cifras nos sitúan en los peores registros en 5 años y casi diez puntos por encima de la media europea, con el 33 por ciento de niños y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión frente al 24,2 por ciento en el que se sitúa la media comunitaria, según Eurostat.