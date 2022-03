Cambio climático: Estos son los efectos que ya provoca y las soluciones planteadas por la ONU

El cambio climático es uno de los temas que están sobre la mesa de actualidad constantemente. Esto es debido a que cada vez se notan más sus efectos y los expertos están advirtiendo de que vamos a llegar a un punto donde no va a haber retorno y los efectos que se van a causar en nuestro planeta van a ser irreversibles. En 1998 la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente decidieron fundar el grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático(IPPC, por sus siglas en inglés). Este grupo es el encargado de evaluar los conocimientos en relación al cambio climático.

Desde el año de su inauguración, han publicado cinco informes y están realizando el sexto donde proponen soluciones y directrices para solventar el problema del cambio climático. El último difundido por la ONU en 2014 establecía una serie de conclusiones sobre los cambios que habían observado en la Tierra causados por el hombre, los cuales fueron: "La influencia humana en el sistema climático es clara. Cuanto más perturbemos el clima, mayores serán los riesgos de impactos graves, generalizados e irreversibles. Disponemos de los medios para limitar el cambio climático y construir un futuro más próspero y sostenible".

Hoy en día existe un 40% de la población mundial que ya es vulnerable al clima del planeta. No obstante, en los informes especiales que han desarrollado, los expertos mantienen la esperanza en que la temperatura no aumente por encima de 1,5º ya que entonces no habría soluciones factibles. La ONU confirma que "el sexto informe de evaluación estará preparado para el primer balance mundial de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), que tendrá lugar en 2023".

Un futuro peligroso

Los miembros del IPCC han destacado que los lugares que hoy conocemos podrían desaparecer debido al aumento del nivel del mar y de las temperaturas. En su informe estudian cuáles son las causas que están provocando el cambio climático, los impactos que genera en el planeta y qué soluciones se pueden aplicar. En el caso de la subida de la temperatura, muchas personas se ven afectadas y mueren cada año debido a este factor, así como especies animales que no están diseñadas para sobrevivir en estas condiciones. También cabe destacar las inundaciones cada vez más frecuentes, que dejan destrozadas las ciudades a su paso.

No obstante, si deseamos que este desastroso futuro pare, debemos ser nosotros los que intriduzcamos el cambio, ya que el propio clima no va a hacerlo por sí solo. Aun así, los investigadores han comprobado que no todas las personas sufren por igual estas consecuencias, depende del lugar en el que vivan se ven más o menos afectados por el cambio climático. Este es el caso de los habitantes de zonas costeras. El IPCC estima que en los próximos años, al menos mil millones de personas se van a ver amenazadas por el incremento de los niveles del mar, que irán ganando territorio a las ciudades, hasta sumergirlas por completo.

Todavía hay solución

Por otra parte, los riesgos de mortalidad si la temperatura media asciende por encima de 1,7º son enormes. Pero no solo estos van a ser los efectos que podemos llegar a vivir, si no que los contagios de enfermedades serán mayores. Como es el caso del dengue, que se contagia por medio de la picadura de un mosquito y que, los expertos esperan que afecte a millones de personas más y en zonas geográficas donde antes no estaba presente. La salud mental ya está siendo gravemente afectada. Los traumas, la ansiedad y el estrés están presentes aquellos individuos que han pasado por un desastre natural que les ha dejado sin hogar ni abastecimiento.

A pesar de que la tecnología es el futuro de la sociedad, la ONU es reticente a utilizar métodos tecnológicos como desviar los rayos del sol o eliminar el dióxido de carbono del aire, para intentar "arreglar" el cambio climático. Puesto que puede ser peor el remedio que la enfermedad. En cambio, abogan por un enfocarse en la resiliencia, para que aprendamos a recomponernos aprovechando las malas situaciones que hemos vivido y mirar hacia el futuro con otro punto de vista.