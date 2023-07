El voto juvenil, todavía en el aire: 2 de cada 10 jóvenes siguen sin saber a quién votar el 23J

Más de un millón y medio de jóvenes están llamados a votar el próximo domingo por primera vez en unas elecciones generales. Son 1 de cada 5 electores, pero también los más abstencionistas y volátiles o, lo que es lo mismo, los más difíciles de conquistar. De hecho y, según recoge la última Encuesta Flash del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 18 por ciento no sabe aún a quien va a votar el próximo 23J.

Forman un caladero de cinco millones de votos, una cifra suficiente de sufragios para decantar unas elecciones siempre que se sepa movilizar, algo que no está garantizado y menos en verano. Y es que, según el último CIS,tienen intención de votar con total seguridad7 de cada 10 jóvenes menores de 34 años y planean abstenerse con alta probabilidad el 7 por ciento de los menores de 34 años y con bastante probabilidad más del 16 por ciento. Unas cifras que, según los expertos consultados por COPE, son meras intenciones de voto y que auguran serán bastante más altas el23J.

“Al ser el segmento de población tradicionalmente más abstencionista, el hecho de que estas elecciones se hagan en pleno verano y con muchos viajes de por medio, incluido el interrail que el propio Gobierno ha promovido lo que puede finalmente no favorecerle, es fácil que veamos que la mitad de los jóvenes no participe en las elecciones del próximo domingo”, explica a COPE el politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de ComillasJavier Martín.

Mariola tiene 23 años y es de las que no va a acudir a las urnas el próximo domingo: “no estoy porque se casa mi hermana así que imposible votar ese día. Tenía la posibilidad de votar por correo, pero no lo solicité y ya es tarde para hacerlo”.

Con 21 años Julio sí que cuenta depositar su voto presencialmente en las próximas elecciones generales: “la verdad es que yo me quedo en Madrid este verano y me viene bastante bien votar el 23 de julio. Creo que los jóvenes queremos participar y que va a haber voto joven. Para mí lo más importante es que haya un cambio de Gobierno en nuestro país”.

“Soy catalana y al no poder estar en mi tierra el próximo fin de semana voy a votar por correo. Creo que vale la pena votar y más en la situación en la que estamos porque si todo el mundo piensa que por un voto no pasa nada al final siempre votan los mismos y las cosas no cambian”, señala Mariona Isern de 25 años.

El voto joven el más volátil y el menos fiel

El abstencionismo juvenilronda el 42 por ciento de media en las últimas elecciones según recuerda a COPE Javier Martín, muy por encima del 34,5 por ciento del conjunto de la población. Con otros grupos de votantes de más edad la diferencia llega a ser de más de 20 puntos.

En otras elecciones ha llegado a haber una cuarta parte de jóvenes que afirman que aún no saben a quién van a votar, 10 puntos por encima de la media del conjunto de los votantes. La última encuesta del CIS rebaja esta cifra al 18 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 24 años, casi 6 puntos por encima de la media general y en casi el 17 por ciento en los jóvenes de 25 a 34 años, un número de indecisos que se sitúa más de 4 puntos por encima de la media y casi 9 por encima de los votantes mayores de 65 años.

Otra diferencia entre los jóvenes electores y el resto es que tienen más en cuenta lo que sucede en las campañas electorales, aunque el seguimiento que hacen es, sobre todo, por medio de las redes sociales. Según la última encuesta del CIS, los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que más importancia dan a la hora de votar al programa electoral o las ideas que defiende el partido. Es algo que valora el 49,5 por ciento del electorado de esa edad, frente al 36,6 por ciento de media.

“4 de cada 10 jóvenes dicen que les interesa lo que sucede en la campaña, que se sienten interpelados y que es información que utilizarán para votar. En los mayores de 65 años menos de 2 de cada 10 afirma lo mismo, es decir, la mitad. Y en el conjunto de los votantes es el 30 por ciento”, subraya Martín.

Paradójicamente y según explica este politólogo: “los partidos políticos no tienen, por lo general, a los jóvenes en el centro de acción de su propuesta política porque son menos en términos de población, porque participan menos y es menos atractivo pedir su voto y además son más volátiles: deciden más a última hora que la media del electorado y cambian el sentido de su voto de un proceso electoral a otro”.

El 66,6 por ciento de los jóvenes de 18 a 24 años asegura en la última encuesta del CIS que tenía decidido votar por un partido frente al 33,4 por ciento que dudaba entre varios partidos. En el conjunto del electorado el 75,6 por ciento no tiene duda y el 24,2 por ciento sí. Y en los mayores de 75 años solo el 9 por ciento baraja varias posibilidades.

Cierta derechización, pero un voto mayoritariamente de centro izquierda

El voto joven es mayoritariamente de centro izquierda, pero los analistas y las últimas encuestas constatan lo que llaman una “derechización” del voto joven: “es cierto que se han derechizado un poco y la prueba de ello es que la media ideológica que en España que siempre ha estado en el 4 y pico, solo supera el 5, en la escala de 0 a 10, en dos grupos, los mayores de 75 años que alcanza casi el 6 y el otro el de jóvenes de 18 a 24 años que supera ligeramente el 5”.

Su voto está, sin embargo, bastante repartido entre los grandes partidos: “en torno al 20 por ciento sabe ya que votará al PSOE, otro 20 por ciento sabe que votará al PP, pero sorprende ver que casi una cuarta parte de los nuevos votantes, de los que han cumplido 18 años en los últimos 4 años, votarán a VOX” subraya Martín.

Es algo que achacan al éxito de la formación verde en redes sociales que es la principal fuente de información política y, en muchos casos la única, en el electorado joven: “VOX es capaz de penetrar muy bien en los segmentos juveniles, el PP no lo es tanto en este electorado, pero si en el resto. Y es que para VOX es más beneficioso que para el PP invertir recursos en comunicación dirigida a los jóvenes y así han logrado ser el partido con más seguidores en redes sociales junto con Unidas Podemos, pero por delante de la formación morada”.

En la izquierda y, según señala el politólogo, “Sumar también penetra mejor en los votantes más jóvenes que el PSOE, pero es cierto que no existe una diferencia tan abismal como la que existe entre el Partido Popular y VOX”.

En la recta final de la campaña la visita del presidente del Gobierno Pedro Sánchez al podcast de la Pija y la Quinqui y los últimos anuncios en torno a la vivienda son un intento de recuperar electorado joven para su partido, al igual que lo fue antes la propuesta de renta de herencia universal de 20.000 euros al cumplir los 18 años de la líder de Sumar Yolanda Díaz para tratar de captar votantes jóvenes indecisos. Y es que la mayoría de esos votantes que aún no han decidido su voto está precisamente en el centro izquierda.