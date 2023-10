8 de cada 10 familias numerosas ahogadas por la subida de los precios

El 78 por ciento de las familias con 3 o más hijos tiene dificultades para cubrir los gastos y se ve obligada a “hacer muchos números” y la mitad de estos hogares ha tenido que recortar gastos, tirar de ahorros, pedir un crédito, apoyo en su entorno o recurrir a una ONG para salir adelante en un contexto de drástica subida de precios como el actual que ha llevado a 1 de cada 3 familias numerosas a reducir el consumo de productos frescos.

Según muestra el último informe de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) basado en casi 9.500 encuestas, 1 de cada 4 familias han tenido que recortar gastos; 1 de cada 3 si hablamos de productos frescos y 1 de cada 5 han tirado de ahorros o pedido un préstamo, 8 puntos más que hace un año.

El 18 por ciento ha optado por el pluriempleo y el 48 por ciento ha tratado sin éxito de aumentar sus ingresos, que se sitúan en una media de 3.900 euros mensuales, mientras en el último año han crecido un 20 por ciento las familias con 4 hijos y un 10 por ciento las que tienen 5 hijos.

La mayoría de las familias numerosas como la de Encarni Álvarez tienen 3 hijos y son mayoritarias las que, como en su caso, cuentan con dos sueldos: “me parece lamentable que a una familia con los dos trabajando fuera de casa no nos salgan las cuentas. Nos vemos atados de manos y pies y no podemos darnos ni un capricho porque no llegamos”.

En septiembre les tocó revisión de la hipoteca -que afrontan 1 de cada 2 familias numerosas- lo que supuso la tercera consecutiva anual a la que tiene que hacer frente esta familia. Y todo en el mes de la vuelta al cole que supone un gasto mucho más elevado para estos hogares con muchos hijos: “vas sumando, vas sumando y se hace una bola que muchas familias, por desgracia, no podemos pagar. Y por muchos malabares que hagamos, las cuentas no nos salen, es muy difícil”.

En su caso, para salir adelante han recurrido a sus familiares. Y todo porque según explica Encarni “una compra en la que nosotros nos gastábamos 500 euros, ahora nos supone más de 700 euros y recortando muchísimo y tirando de abuelos que, de vez en cuando, nos hacen alguna comprilla”.

Grandes consumidores

El 96 por ciento de las familias numerosas han cambiado sus hábitos de compra; el 65 por ciento compara ahora más los precios y elige marcas blancas; el 60 por ciento busca y compra lo que está en oferta en el supermercado y el 30 por ciento compra menos carne, pescado o fruta.

“Las hipotecas, la cesta de la compra, el día a día, la gasolina, todo ha subido. Las familias numerosas somos grandes consumidoras a la fuerza, necesitamos comprar más cantidad que otras familias y este es el problema porque se han conjugado la tormenta perfecta, unos precios altos y los gastos que implica también la vuelta al cole, las familias numerosas estamos realmente ahogadas” explica a COPE José Manuel Trigo presidente de la FEFN.

La conciliación, otra de las asignaturas pendientes

8 de cada 10 de estos hogares consideran un problema la conciliación; casi 9 de cada 10 en el caso de las parejas más jóvenes y presumiblemente con hijos más pequeños. El poder combinar su vida profesional con su familia también les implica gastos, de forma que la mitad han pagado campamentos de verano y el 32 por ciento cuenta con personal remunerado en casa. El 65 por ciento de las familias piden de hecho que se recupere la bonificación del 45 por ciento en las cuotas de la Seguridad Social por contratar cuidadores, recientemente eliminada.

También solicitan una prestación por hijo a cargo y ayudas para compensar la pérdida salarial que supone la reducción de la jornada laboral. En la FEFN son partidarios de que los permisos en el trabajo aumenten de forma progresiva en función del número de personas que necesitan cuidados en cada hogar.

Constatan que solo el 4 por ciento de las familias ha disfrutado ya de alguno de los nuevos permisos laborales puestos en marcha en junio por el Gobierno. Otro 4 por ciento lo solicitó, pero no pudo ejercerlo debido a los problemas planteados por la empresa. Navarra y la Comunidad Valenciana son las dos comunidades en las que más de estos permisos se han solicitado.

El permiso de trabajo que las familias con 3 o más hijos consideran más útil es el permiso remunerado de 5 días para atender a un familiar enfermo (51 por ciento) seguido del de 4 días para atender a un familiar por causa de fuerza mayor que puede ejercerse por días u horas y que valora positivamente el 44 por ciento y, en tercer lugar, la posibilidad, no remunerada, de pedir 8 semanas para el cuidado de un hijo menor de 8 años (28 por ciento).

El 13 por ciento de las familias numerosas conviven con la discapacidad, en el 72 por ciento por un hijo y en el 18 por ciento por uno de los padres y en el 9 por ciento de estos hogares por padres e hijos.