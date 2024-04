6 de cada 10 españoles son lectores y la novela es nuestro género favorito

Abrir un libro, pasar las hojas, el olor a papel...es una sensación que conocen muy bien los amantes de la lectura. La emoción de comenzar un libro y la pena cuando tienes que dejar a tus personajes porque se han terminado todas las páginas. Es un auténtico placer que practican 6 de cada 10 españoles. Son lectores de libros en su formato más tradicional que mayoritariamente apuestan por las novelas. Entre los más lectores, están los más pequeños de la casa y ahora hay también hay otro boom coincidiendo con la edad de jubilación.

La formación, crea lectores

Leemos libros por ocio y en nuestro tiempo libre. Según el Barómetro de hábitos de lectura 2023, si hacemos una comparativa con hace 12 años, el número de personas que leen un libro en su tiempo libre se ha multiplicado por 5.

Somos lectores de libros. Los españoles leemos, pero no lo suficiente. Antonio María Ávila, director Ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores y nos cuenta a COPE que progresamos adecuadamente, aunque cree que, para nuestro nivel de desarrollo económico, deberíamos estar más por encima: “de hecho, es cierto, que en algunas zonas del territorio y en algunos tramos de edad, sí que estamos muy por encima de la media. Lo que demuestra que aún hay una gran desigualdad según las zonas y la edad”.



Madrid, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón, están por encima de la media de España. Abajo de la tabla tenemos a Castilla- La Mancha, Canarias y Extremadura, donde apenas el 50 por ciento de la población coge un libro. Si lo comparamos con Europa, aún estamos un poco por detrás, pero nos acercamos a la media. En España es del 64,1 por ciento y la de Europa de 64,8 por ciento.



La formación académica va unida a la lectura. A más formación, más lectores. Y mucho tiene que ver con la tasa de alfabetización. Antonio María Ávila explica que mientras que en Europa llegó tras las guerras mundiales, en España la Ley General de Educación no se redactó hasta 1970, final del franquismo. En nuestro país se prolongó la edad de escolarización más allá de los 16 años a partir de los 90, mientras que en la mayoría de Europa fue en los 50: “y esto explica por qué aún estamos un poco por detrás que el resto de los países de nuestro entorno”.



Como curiosidad, en los últimos años está creciendo el número de lectores entre los mayores de 65 años, que era uno de los que menos leía. Además, es uno de los tramos de edad en el que menor diferencias hay entre ambos sexos: “están llegando a esa edad lo que empezaron a ser alfabetizados. Cuanta más gente pase por los colegios, más lectores nos encontraremos”.

Hay que leer libros a nuestros bebés

Los que más leen, de siempre, son los niños entre los 9 y los 14 años. El 86 por ciento de los menores leen libros. Para Ávila tiene una explicación, las familias y los colegios lo están haciendo bien: “en casa se está haciendo bien el trabajo, los padres leen a sus hijos, y también se está haciendo bien en el centro escolar, pero es que además hay una increíble oferta de libros de infantil y juvenil, muy buenos ilustradores y editores, de los mejores del mundo, que hacen que la oferta sea muy atractiva”.



La situación cambia a partir de los 14 a los 15 años, muchos dejan de leer, no todos. Es una edad complicada, donde ya ni la familia ni el colegio están tan encima. Es época de muchos estudios y de sacar asignaturas de secundaria y bachillerato. Los niños deben ver libros en su casa. Según la Fundación Sánchez Rupérezes fundamental fomentar la lectura desde las edades más tempranas. Los padres deben leer a los menores: “no solo tienen que explicarles las letras, les deben ayudar a comprender la lectura desde ya los 2 o 3 años”, aboga Ávila.



Está comprobado que los bebés tienen un interés enorme hacia todo lo tecnológico desde sus primeros meses de vida. Un móvil o cualquier pantalla les llama la atención: “pasaría lo mismo con los libros si los padres los usaran. No lo entenderán, pero tienden a imitarnos. Querrán cogerlo, tocarlo. Si lees a tu hijo, fomentas su imaginación y haces que un libro sea llamativo y divertido”.

Los españoles somos de novela

Siempre ha sido la novela. Lo fue en tiempos de Cervantes y el Quijote, y lo sigue siendo ahora. Y con contundencia. Al menos el 80 por ciento de los lectores leen novela. Dentro de este género el mayoritario es la novela histórica. La novela es muy difícil de definir, pero triunfa porque te permite vivir otras vidas, aventuras e historias.



Antonio María Ávila, nos cuenta que dentro de la novela también hay división según sexo: “a las mujeres no les interesa tanto las novelas negras o de ficción, mientras que es el favorito de los hombres”.



A mucha distancia de la novela nos encontramos el ensayo, hay entre un 12 y un 15 por ciento que le gusta. 6 puntos por debajo la poesía y casi irrelevante el teatro. Además, entre los más jóvenes triunfa el cómic.



Los libros más leídos en 2023, según el Barómetro de Hábitos de Lectura son entre los adultos, la saga de Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, la serie de Harry Potter, El Señor de los Anillos o La Catedral del Mar. Y entre los más pequeños, el Diario de Greg, se repite en segundo lugar Harry Potter, seguido de la serie de Gerónimo Stilton y la colección de Los Futbolísimos.



En cuanto al formato de lectura, seguimos prefiriendo el papel, frente a los libros digitales. Nos gusta acércanos a una librería tradicional para comprar un libro, aunque entre las personas de 25 a 34 años, el canal más usado es Internet. La lectura en formato digital lleva años estancada y no logra superar la barrera del 30 por ciento. E-Reader y Tablets se mantienen como los dispositivos más utilizados entre los lectores de libros digitales



La próxima semana, el 23 de abril, se celebra el Día del Libro, los editores y escritores no esperan que aumente excesivamente la venta de libros ese día, excepto en Cataluña con la tradición de San Jordi.