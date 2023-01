3 de cada 4 accidentes de tráfico registrados en 2022 se produjeron en carreteras secundarias

En 2022 nos hemos movido más que antes del inicio de la pandemia. La movilidad ha aumentado un 3 por ciento, pero también lo ha hecho, un 4 por ciento, el número de víctimas mortales que han fallecido en las carreteras respecto a 2019.

Si lo comparamos con 2021, el número de accidentes también se ha incrementado, hasta un 14 por ciento más siniestros. El 2022, se produjeron 1.042 accidentes mortales en las carreteras españolas. Fallecieron 1.145 personas; y resultaron heridas graves 4.008. Las carreteras secundarias son donde más accidentes se producen. 3 de cada 4 siniestros son en esas vías.

833 fallecidos en las carreteras convencionales en 2022

Las carreteras convencionales siguen siendo las que más fallecidos registran. 833 personas perdieron la vida el año pasado en este tipo de vías. La gran mayoría se producen por salidas de la vía. Son los turismos los que más siniestros sufren y, mayoritariamente, al volante suele haber alguien con edad entre los 25 y los 34 años.

El uso del móvil es uno de los grandes responsables de los accidentes de tráfico: hablar por teléfono sin manos libres, leer mensajes o consultar las redes sociales son las principales distracciones. Tres de cada 100 conductores de vehículos ligeros todavía utiliza el teléfono móvil sin manos libres en sus viajes por carretera o autopista, según el Observatorio 2022 de Abertis Autopistas de España.

Mario Arnaldo es presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y apunta a otro problema, el mal estado de conservación de las carreteras y el envejecimiento del parque móvil. Arnaldo asegura que: “Hay muchas carreteras que con una disminución de la visibilidad no se ven las marcas, por las noches no ves absolutamente nada. Además, no se colocan señales reflectantes que ayuden a la conducción”.

Margen de 20 kilómetros hora para adelantar, ¿sí o no?

En marzo de 2022 se puso en marcha la nueva Ley de Tráfico en la que se eliminaba el margen de 20 kilómetros hora para adelantar en vías convencionales. Desde Tráfico aseguraron, en el momento, que se estudiaría durante un año los efectos de esta medida. Lo cierto es que, a día de hoy, a punto de cumplir el año, no hay noticias de que Transporte se vaya a sentar para estudiar si esta medida fue eficaz. Tampoco se conocen los informes básicos para saber cuáles fueron los motivos para implantarla.

A punto de cumplirse esa fecha, asociaciones de automovilistas y moteros piden a la DGT que suprima el margen de 20 kilómetros hora para adelantar, para así reducir el tiempo necesario para llevar a cabo la maniobra, algo que consideran peligroso.

3 de cada 4 accidentes de tráfico registrados en 2022 tuvieron lugar en una carretera secundaria. Cuando se implantó la medida se esperaba que tuviera el efecto contrario, y que lograra reducir en número de siniestros en estas vías.

Desde Automovilistas Europeos Asociados señalan que el aumento del número de fallecidos está asociado a la implantación de esa medida. Algo a lo que, según Arnaldo, se suma: “el hecho de que en 2019 se aumentó en 10 kilómetros hora la velocidad de circulación en las vías secundarias”.

Marta pasó un mes en coma

Iba en el coche junto a su prima y sus dos tíos. Conducía por la Nacional 230, muy cerca de los Pirineos, una carretera que no tiene arcén. Sobre el kilómetro 100, el conductor que iba en sentido contrario decidió coger la curva demasiado deprisa. No hubo tiempo ni espacio de reacción de impacto de lado contra el coche donde iba Marta. En ese accidente murieron los dos pasajeros del otro coche, y sus dos tíos.

Marta recibió muchos golpes en la cabeza. Le provocó una hemiplejia del brazo y piernas, es decir, se le paralizó completamente el lado izquierdo del cuerpo. En el hospital le tuvieron que inducir al coma durante un mes.

Le ha dejado secuelas psíquicas y físicas. Marta nos ha contado a COPE que “no puedo abrir una botella con la mano izquierda, coger peso, mover una silla. No puedo lavar los platos, hacer una cama. Tampoco puedo hacer deporte, no puedo correr. Algo de natación sí”.

Marga: “el mal estado de la carretera se llevó a mi hijo”

Su hijo iba en el coche junto a otras 5 personas, entre ellas una tía y una prima. Perdieron la vida al caer el coche desde un puente al canal de Castilla, en Castilla y León.

La carretera secundaria estaba en mal estado, sin señalización y los sistemas de contención del puente estaban en malas condiciones: “La conductora no vio que había un puente y se fue para adelante, se cayó el coche al canal boca abajo y murieron ahogados los 6”.

Es un punto negro, no es la primera ni la última vez que se ha producido un accidente mortal en ese punto. Según la DGT, un punto negro es un tramo donde se concentran muchos accidentes, por lo general se trata de carreteras con curvas pronunciadas y tramos de baja visibilidad. En España hay 195 puntos negros en las vías nacionales.

Tras el accidente, se mejoró levemente la señalización e iluminación de ese puente: “si a día de hoy mi hijo pasará por ese puente, estaría vivo”.

Marga cree que las vías secundarias están olvidadas: “a mí nadie me va a devolver a mi hijo. Ya no es por mí. Pero es que le puede volver a pasar a cualquiera. Puede ser el hijo de cualquiera”.

David perdió a sus padres y a su hermano en dos accidentes comarcales

Los padres de David conducían por una carretera secundaria. Y se encontraron con un coche que iba en sentido contrario a más velocidad de la permitida. El pavimento no estaba limpio, además tenía baches y esto provocó que al intentar frenar el coche invadiera la calzada contraria y se estrellara contra sus el de sus padres. Su padre murió en el acto y su madre 11 días después en el hospital.

No es el único accidente mortal en una secundaria que han sufrido en esta familia. David perdió a su hermano en una carretera comarcal de Guadalix de la Sierra. No vio una rotonda por falta de luminosidad, unido a mucha niebla. El coche volcó y su hermano murió en el acto.

Medidas para reducir la siniestralidad

La mayoría de los accidentes se produce por salidas de vía y poca visibilidad. Habría que mejorar la red de carreteras. Con motivo de la crisis se ha producido una merma en las inversiones y mantenimiento. Y además debería existir un plan de rejuvenecimiento del parque móvil español.

Según el Club de Automovilistas Europeos (CEA), otro de los motivos es el consumo de sustancias adictivas. Tendría que existir una tolerancia cero con alcohol y drogas. Hay que aumentar los controles preventivos, prohibir la venta de alcohol en gasolineras y autopistas, alcoholímetro anti arranque (Alcoholock) obligatorio para el infractor reincidente con positivos en alcohol, etc.

El uso del móvil es motivo de distracción y causa de muchos accidentes. Se podría utilizar la tecnología para reducir accidentes, Desde Automovilistas Europeos Asociados creen que debería existir una forma de que el móvil detectará que el coche está en marcha y dejará de funcionar.

Además, la formación es fundamental, con la asignatura de educación vial, junto a asignaturas donde se eduque sobre la movilidad sostenible y segura. En las autoescuelas, obligar a asistir de forma presencial a la formación teórica. Y escuchar testimonios de víctimas.