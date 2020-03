¿Cómo afectan el coronavirus y la cuarentena a la búsqueda de trabajo?

El Estado de Alarma y la crisis sanitaria provocada por el coronavirus han disparado las ofertas de trabajo en los establecimientos que se mantienen abiertos durante la cuarentena. Los supermercados, las empresas de logística, seguridad, salud, empresas de limpieza son los sectores que más ofertas de trabajo están lanzando en los últimos días en los portales de empleo. Te contamos cómo puedes buscar ofertas del sector que más te interese desde casa durante la cuarentena.

Búsqueda de empleo desde casa

No debemos pararnos a pensar que “es complicado” porque no podemos salir de casa para ir a entregar nuestro Curriculum Vitae. Este método ya no se utiliza, sino que es a través de diversos portales como Adecco, Infojobs, Ramstand o LinkedIn.

Adecco

En algunos de los portales tienes que registrarte para poder ver las ofertas de empleo y en otros no. Por ejemplo, Adecco te ofrece la posibilidad de ver cuáles son las ofertas relacionadas con tu sector.

Primero seleccionas si quieres ver las ofertas relacionadas con las tecnologías, la restauración, la industria, entre otras. Dentro de cada una de las categorías te aparecerán las ofertas y podrás suscribirte a la que más te interese. Rápido y sencillo sin moverte de casa.

LinkedIn e Infojobs

La búsqueda de empleo en estos dos portales es a través de un usuario. Por tanto, es necesario registrarse y elaborar tu curriculum a través de cada una de las webs. No sirve con insertar un documento. Además, cuanto más completo esté más posibilidades tendrás llamar la atención de la empresa.

LinkedIn te ofrece la posibilidad de compartir todos tus trabajos que te parezcan interesantes, por ejemplo, en el caso de los periodistas puedes compartir enlaces de noticias que hayas hecho. Un contenido al que tendrán acceso el resto de usuario y te podrán ‘recomendar’.

Para conocer las ofertas de las empresas puedes registrar cuáles son tus demandas en la sección ‘empleo’, en qué ciudad quieres trabajar y cuál es el puesto que buscar. Con esto conseguirás que te lleguen a tu correo electrónico todas aquellas ofertas que te puedan interesar de acuerdo con tus preferencias.

¿Qué tiene que incluir tu curriculum?

El Curriculum Vitae es tu presentación hacia la empresa. Visualmente debe estar bien organizado, que sea atractivo para las personas que lo vaya a ver y así tendrás más posibilidades de que se fijen en él y quieren profundizar más.

Una vez que haya entrados por los ojos tienes que destacar varios aspectos en él:

Introducción : Esta es la primera parte donde tienes que incluir tus datos personales: dirección, nombre y apellidos, si dispones del carnet de conducir y una parte más personal: si eres responsable, organizado, cómo te describes a ti mismo.

: Esta es la primera parte donde tienes que incluir tus datos personales: dirección, nombre y apellidos, si dispones del carnet de conducir y una parte más personal: si eres responsable, organizado, cómo te describes a ti mismo. Tu formación : Ciclos formativos, grados universitarios o estudios complementarios que te hayan ayudado a especializarte. Cada uno de ellos debe ir acompañado de la fecha de inicio, la fecha de fin y dónde la has desempeñado.

: Ciclos formativos, grados universitarios o estudios complementarios que te hayan ayudado a especializarte. Cada uno de ellos debe ir acompañado de la fecha de inicio, la fecha de fin y dónde la has desempeñado. Tu foto : Es importante que la imagen esté en la parte superior y sea una actual.

: Es importante que la imagen esté en la parte superior y sea una actual. Páginas webs y profesionales: Estos portales ayuda a ampliar la información que has podido dar en los apartados anteriores. Este apartado se valora de una forma muy positiva.

Entrevistas de trabajo sin salir de casa

La recomendación del Gobierno de España es que, en la medida de la posible, los trabajadores de las empresas teletrabajen para evitar riesgo de contagios. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer entrevistas desde casa.

Las nuevas tecnologías ayudas a la selección de candidatos para una oferta de trabajo de forma online. Plataformas como Skype da la facilidad de hacer una videollamadas y poder conocer a los candidatos. De esta forma, las empresas pueden seguir contratando. Es cierto que no es lo mismo tener sentada a una persona a tu lado que verla a través de una pantalla pero este método permite ahorrar tiempo.