¿Es bueno o malo? Los riesgos de inculcar una dieta vegana a los más pequeños

El número de personas que optan por una dieta vegana no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Pero más que una dieta, el veganismo hoy en día ya se trata de un estilo de vida. Como sabes, los que eligen llevar una vida vegana no solo eliminan de su dieta cualquier alimento de origen animal, sino que tampoco utilizan nada que haya podido sufrir en su proceso crueldad animal, como en el caso de cosméticos o ropas. De esta manera, intentan además que su estilo de vida tenga el menor impacto medioambiental.





Centrándonos más en la dieta, el problema puede venir cuando algunos veganos deciden criar y educar a sus hijos bajo estos mismos valores y les hacen seguir esta alimentación basada exclusivamente en productos vegetales. En este sentido, es inevitable preguntarse: ¿Es saludable para los niños llevar una dieta vegana, o puede llegar a ser perjudicial en su desarrollo y crecimiento?





Siempre que se realice con la ayuda y supervisión de su pediatra o un nutricionista, los niños pueden seguir una alimentación vegana segura, tal y como explica Leticia Garnica, dietista especializada en nutrición infantil. "Si no está supervisada por un profesional que lleve un control estricto de ese tipo de alimentación, sí que podría conllevar ciertos problemas de cara a un futuro en el desarrollo del niño". No hay que dejar de lado, por supuesto, que una dieta vegana puede ser muy restrictiva y hay ciertas vitaminas, como puede ser la B12 o la vitamina D, y algunos oligoelementos, como el zinc, que pueden tener un cierto déficit con este estilo de alimentación, como indica la nutricionista infantil.

es esencial incluir en este tipo de dietas de los más pequeños una serie de suplementos para paliar estas carencias y evitar poner en riesgo su salud. "Sobre todo, lo que tienen que tener en cuenta son los suplementos de vitamina B12, dado que este tipo de alimentación en la que no se consume ningún tipo de alimento proveniente de los animales, hay más riesgo de poder tener un déficit de esta vitamina y, por tanto, una anemia", advierte la dietista.



También son importantes los suplementos de vitamina D porque, aunque esta vitamina es posible encontrarla en algunos alimentos que no son de origen animal, como algunos frutos secos o verduras como las espinacas, "no vamos a llegar a esos niveles adecuados o a esa necesidad de la etapa de desarrollo del niño". Tener buenos niveles de vitamina D es esencial sobre todo en los niños, ya que es la que nos ayuda a fijar el calcio en los huesos.





Encontrar un sustituto a la proteína animal

Otra de las complicaciones que puede tener llevar una dieta vegana es que, al no existir ningún aporte de proteína animal, es un tanto difícil encontrar algo que la sustituya completamente y evitar así que los más pequeños tengan alguna carencia. Lo verdaderamente importante de las proteínas son los aminoácidos, como recuerda Leticia Garnica. "Hay muchos alimentos de origen vegetal en los que están presentes estos aminoácidos, pero no en la misma cantidad o en la cantidad suficiente que necesitamos".





"Evidentemente, si comparamos una proteína vegetal con una animal, siempre va a tener un mayor valor nutricional la proteína animal, la que proviene de los huevos, los lácteos, el pescado o la carne". Sin embargo, existen alimentos que pueden cumplir la misma función, y casi el mismo aporte nutricional que la proteína animal. Por ejemplo, la dietista recomienda la combinación de legumbres y cereales, como el arroz, que juntos pueden ayudar a obtener el mismo valor nutricional que al consumir una proteína animal.

En definitiva, para Garnica resulta clave el seguimiento de un profesional de la nutrición para ir suplementando las carencias que pueda tener el niño. "Salvo que haya una mala absorción o que no tenga unos buenos hábitos, un niño que haga una alimentación equilibrada, completa y variada no tendría que llevar un seguimiento tan de seguido como un niño que esté haciendo esa alimentación vegana". Por supuesto, la nutricionista recuerda que ningún niño está exento de sufrir, por ejemplo, en algún momento anemia, pero asegura que hay mucho más riesgo en los niños veganos de tener un déficit de calcio, hierro, zinc o vitamina D.





En el caso de las embarazadas que sean veganas, Leticia Garnica considera que no hay mucha diferencia en cuanto al desarrollo del bebé. "Incluso una embarazada no vegana también necesita suplementos durante esa etapa de la gestación". Eso sí, según la dietista, si se trata de una mujer vegana, necesitaría muchos más suplementos que una madre no vegana, y es importante que su alimentación esté en equilibrio y seguir unos controles adecuados.