Más de 5 millones de españoles basan su dieta en vegetales, ¿el fenómeno 'veggie' ha llegado para quedarse?

Cuidar nuestra alimentación se ha convertido en algo importante y requiere un tiempo para planificarlo. En los últimos años ha crecido el interés por la comida sana y por mantenernos en la mejor forma posible. Esta inquietud por las cosas que comemos ha hecho que el movimiento “veggie” haya cogido más fuerza, y el 13% de la población de nuestro país ha optado por este tipo de alimentación.

Pero, ¿qué es realmente el movimiento “veggie”?

Se trata de un término que engloba a los vegetarianos, veganos o flexitarianos, y que se caracteriza por el cese de consumo de productos de procedencia animal. Los vegetarianos, por ejemplo, son aquellos que no consumen carne ni pescado. Los veganos no consumen nada de procedencia animal (ni lácteos, miel, o productos que deriven de origen animal). Los flexitarianos, por su parte, siguen una dieta parecida a la de los vegetarianos, pero de manera ocasional consumen carne o pescado y eso les hace pertenecer a otra categoría diferente.

Existen muchas subvariables de alimentación, pero la reducción o el parón en el consumo de carne es el factor común en multitud de ellas.

Veganismo en aumento

El veganismo es una de las opciones de alimentación que se puede seguir, y en España ya hay más de 315.000 personas veganas. No consumen nada de origen animal: ni comida ni ningún tipo de productos que puedan perjudicar al medio ambiente o a los animales. Esta dieta es más común entre la población más joven, y el 17% de los veganos de nuestro país tienen entre 25 y 36 años. Uno de estos casos es el de Miriam, quién comenzó siendo vegetariana y terminó haciéndose vegana: “empecé a ser vegetariana hace seis años, y a los dos años pasé a ser 100% vegana. Modifiqué mi alimentación a una completamente vegetal. Y también cambié mis hábitos de consumo, con prendas que no usaran pieles, productos que no hubieran sido testados con animales, y muchos más”.

Muchas personas veganas han seguido un camino parecido al de Miriam, optando primero

por una opción vegetariana. Sin embargo, para cada cambio de alimentación se recomienda estar siempre aconsejado por un especialista, que conoce de primera mano cuáles son los beneficios de este tipo de dieta. Esther Baena y Jordi Galisteo son Nutricionistas Veganos y han contado a COPE cuáles son las claves del veganismo: “una alimentación vegana si esta bien planificada no solo es saludable sino que puede ayudar a prevenir enfermedades”.

A mayor demanda

Tal y como contaban los expertos, muchas personas que hicieron este cambio de alimentación aconsejados de manera adecuada, han conseguido mantener óptimos sus niveles de salud. “Siempre que se haga bien no existe ningún problema, pero si se hace mal y no se planifica, puede suponer un grave problema para nuestra salud. Tal y como sucede con cualquier tipo de alimentación mal planificada” comentaban Esther Baena y Jordi Galisteo a COPE. Por lo que las personas que optan por ello asesorados no deberían tener problemas para continuar lo más saludables posibles.

Mayor oferta

Y conforme crecen las personas que demandan este tipo de dieta también lo hace la oferta. En 2021 se disparó al 25% la oferta de comida vegana en las plataformas digitales de nuestro país. Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca son las tres ciudades de nuestro país con más demanda de este tipo de comida, y por tanto también de más oferta.

El veganismo consiste en adquirir una forma de vida en la que los productos de origen animal quedan totalmente excluidos. Y la mejor forma para llevarlo a cabo es que un experto nos asesore y que, con los conocimientos propios, nos guie para que no suponga ningún problema de salud.