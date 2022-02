Boticaria García revela cómo afrontar un confinamiento por ómicron: las claves para aislarse de forma segura

Boticaria García se ha convertido en una de las voces de referencia durante la pandemia en España. La doctora en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y Optometría, es uno de los expertos que analiza la situación en los medios de comunicación, intentando resolver las dudas que le pueden surgir a la población. El pasado 18 de enero, García daba positivo en covid-19 y se aislaba en una habitación de su casa para evitar contagiar al resto de miembros de la familia, que dieron negativo. Durante su confinamiento, la experta ha compartido a diario los test que se ha ido realizando tanto de antígenos como de saliva, y ha utilizado su propio ejemplo para aconsejar a la población sobre el uso y la fiabilidad de dichos test.

Una vez superada la cuarentena, y tras haber dado negativo, la experta ha publicado lo que considera las claves "para poner en práctica un buen confinamiento" en la sexta ola, con ómicron como variante dominante. En el artículo que ha escrito en diario 'El Mundo'explica cinco puntos clave: el kit de supervivencia básico que debe tener un confinado en su habitación, cómo ir al baño de forma segura si tienes que compartirlo, la mejor forma de evitar el contagio al llevar la comida al infectado, cómo lavar la ropa de manera segura y cómo debe ser la limpieza posterior al confinamiento.

El inmunólogo Alfredo Corell habla claro sobre qué sucederá con Ómicron en Semana Santa: "Hay tensión" Los contagios descienden en España, lo que alimenta la esperanza de que puedan celebrarse las fiestas primaverales con relativa normalidad, especialmente la Semana de Pasión Redacción religión 01 feb 2022 - 13:30

Cinco claves para confinarte si estás contagiado por ómicron

En primer lugar, el "kit de supervivencia básico" consta de diez artículos. "Paracetamol o ibuprofeno en función de los síntomas. Sí, ante dolor muscular o articular, con COVID-19 puede tomarse ibuprofeno, derrumbemos el mito", apunta como número uno. Además, debe tener: "antisépticos bucofaríngeos si hay irritación de garganta, un termómetro, pañuelos desechables, gel hidroalcohólico, mascarillas FFP2, test de antígenos, y un pulsioxímetro, especialmente en personas de riesgo". Por último, es importante contar con un "vaso y botella de agua", así como un "cubo de basura con pedal y bolsas de basura".

Respecto al modo de ir al baño de manera segura, en caso de que el contagiado por ómicron tenga que compartirlo de manera inevitable, es esencial salir con FFP2 y llevarla puesta siempre, salvo cuando no sea posible, como en la ducha. Por otro lado, Boticaria recomienda "guardar los útiles de aseo íntimo en la habitación y llevarlos al baño solo cuando sea necesario", y lo mismo se debe hacer con las toallas. Al salir del baño, es muy importante "desinfectar el lavabo e inodoro tras su uso con un spray desinfectante", así como "ventilar el baño tras cada uso abriendo la ventana". Si esta no existe, se aconseja "intentar que los convivientes no usen el baño al menos durante los 30 minutos posteriores a la salida del contagiado".





Llevar las bandejas de comida es otro punto clave, que hay que cuidar con especial atención. Por un lado, se debe evitar que los artículos desechables vuelvan a la cocina, por lo que "deben tirarse en la basura dentro de la propia habitación"; mientras que se aconseja un 'prelavado' de la vajilla y cubiertos que van a volver a la cocina. Además, es esencial hacer uso de una mascarilla FFP2 en el momento de abrir la puerta para recoger la comida o devolver la bandeja.

El lavado de ropa es otro aspecto que preocupa, pero Boticaria segura que "es poco probable que se produzca un contagio en el proceso de lavado de la ropa sucia". Aun así, no suele ser urgente lavar la ropa del confinado "ya que no suele vestir de gala". En cualquier caso, la recomendación a tener en cuenta sería "guardar toda la ropa sucia del positivo en una bolsa de basura y mantenerla en "cuarentena" durante uno o dos días antes de que el cuidador la recoja".

Por último, la limpieza "postconfinamiento" también es importante. Los consejos de la doctora son "ventilar las estancias", así como "limpiar de la manera habitual suelo y superficie". Además, hay que "lavar la ropa usada en el confinamiento", "desinfectar dispositivos como termómetros, pulsioxímetros" y "renovar el cepillo de dientes, la esponja, así como otros enseres íntimos".