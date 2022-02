Boticaria García aclara cómo saber de qué variante del coronavirus te has contagiado: atentos a la PCR

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Asimismo, desde el inicio de la pandemia, dedicar una sección al coronavirus de la mano de Boticaria García.

Este lunes, Dani Mateo volvió a ponerse al frente del programa de laSexta. Después de hacer un repaso de la actualidad con un toque de humor y comentar algunos de los vídeos más virales de las redes, la presentadora dio paso a Boticaria García para contestar algunas de las preguntas más repetidas por la audiencia. “¿Cómo se puede saber de qué variante del covid te has contagiado?”, se preguntaban.

“Hay que pedir una PCR concreta. Hay que pedir en el laboratorio una PCR que mida los ciclos para tres zonas del genoma”, comenzaba explicando la colaboradora. “En la PCR se puede buscar, dentro del virus, tres trocitos distintos: uno que está suelo (O), otro que está en el envoltorio de los genes (N) y otro en el pincho, la proteína Spike (S)”, contaba García.









"Si no se detecta es ómicron"



“Este trocito ‘S’, está en Delta pero no en Ómicron, por la mutación”, apuntaba la experta para indicar la primera diferencia entre variantes. “Entonces, cuando la PCR se pone en marcha para buscar los pinchos y no encuentra ‘Spike’, es que se trata de Ómicron, no de Delta. En la PCR el valor de la proteína S va a aparecer 0 porque no la encuentra. Eso significa que es ómicron”, asegura la tertuliana.

Acto seguido, García puso en la pantalla los resultados de una PCR real para aplicar su reciente explicación a un caso real. “En la proteína S pone N.A., que significa que no se detecta. No amplifica. Entonces, ya hemos dicho que si no se detecta es ómicron porque por la mutación no se detecta”, señalaba, cogiendo de ejemplo el resultado de su PCR cuando dio positivo por coronavirus hace unas semanas.

“Aunque en el laboratorio no te lo van a poner con letra, para no pillarse los dedos. No van a poner si es ómicron. Entonces, este es el truco para saberlo”, terminaba García con la explicación. “Entonces, si no se detecta, es ómicron”, preguntó Dani Mateo, lol que su compañera corroboró.