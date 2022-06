Boticaria García lanza un consejo a la hora de guardar los medicamentos en el frigorífico: "Es importante"

Boticaria García se ha convertido en los últimos meses en una de las colaboradoras más conocidas de nuestra televisión, cuando hablamos de temas de salud, sobre todo después de su participación en programas como 'Espejo Público', ' LaSexta Noche ', o 'Zapeando'. En este sentido, hace unos días, en el programa presentado por Dani Mateo en La Sexta, explicaba qué hay detrás del mal olor del sudor.

Sus explicaciones muchas veces se han convertido en virales, ya que su particular forma de explicarlo conquista a muchos espectadores. Además, de sus colaboraciones en varios reconocidos programas de televisión, Boticaria García también escribe para ' El Mundo ', donde hay varios artículos que se pueden catalogar como consejos. En uno de los publicados en los últimos meses, la doctora en Farmacia y nutricionista explicó cómo se deben organizar los medicamentos en los frigoríficos.

En el artículo titulado 'así se ordenan los alimentos en el frigorífico para conservarles mejor', Boticaria García da consejos como que en la parte inferior tiene que estar la carne y los pescados crudos, en los estantes centrales los alimentos cocinados y en la parte superior los lácteos y los huevos. Mientras, las frutas, verduras y hortalizas se deben meter en un cajón y en la puerta las bebidas y las salsas.

También, Boticaria García responde respecto a dónde tienen que estar los medicamentos. En este sentido, Boticaria García explica que muchas personas lo colocan de forma errónea en la puerta, porque es la zona más expuesta. Por eso, Boticaria García recomienda poner los medicamentos dentro de la nevera en las bandejas centrales, donde la temperatura es media. Además, es muy recomendable que se introduzcan dentro bolsas y que no se peguen a las paredes, ya que se pueden congelar. Por último, la doctora en Farmacia señala que es muy importante leer antes los prospectos, para saber si los medicamentos deben conservarse en frío.

Las recomendaciones de la AEMPS

La adecuada conservación de los medicamentos es fundamental para preservar sus características de calidad, seguridad y eficacia, y el tiempo y las condiciones de conservación se establecen a partir de los resultados de los ensayos de estabilidad a los que son sometidos antes de ser comercializados.

En verano, debido a las altas temperaturas, hay que prestar especial atención a cómo y dónde se guardan los medicamentos, según señala la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que recoge en una sencilla guía las cinco pautas a seguir para conservar correctamente los fármacos en caso de ola de calor.

1. Leer atentamente el prospecto del medicamento antes de utilizarlo, ya que siempre se indican las instrucciones de conservación.

2. Los medicamentos que tienen que conservarse a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados tienen que guardarse en la nevera.

3. Y los que han de conservarse a menos de 25 o 30 grados deben mantenerse en sitios frescos y secos, pero no en la nevera, ni tan siquiera cuando la temperatura ambiente supere los 40 grados, esto no afectará a la conservación del medicamento porque en España las temperaturas superiores a 40 grados son puntuales y no constantes durante todo el día.