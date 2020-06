El batería de System of a Down: "Mi banda es estúpida como Rage Against the Machine o Tool"

MADRID, 3 (CulturaOcio)

El batería de System of a Down, John Dolmayan, quien está actualmente promocionando su nuevo álbum en solitario, ha hablado sobre la paralización creativa de la banda, incapaz de publicar nuevo material desde que en 2005 lanzara los álbumes 'Hypnotize' y 'Mezmerize'.

A pesar de que System of a Down siguen girando recurrentemente por todo el mundo, lo hacen interpretando siempre el repertorio que crearon en su etapa entre 1998 y 2005, período durante el que editaron cinco aclamados álbumes. Desde entonces, la nada.

En declaraciones a Whiplash, el programa de radio de la emisora KLOS comandado por Full Metlak Jackie, Dolmayan ha admitido que le parece una "pena" que nunca hayan alcanzado su máximo "potencial" y que probablemente "nunca" lo harán.

"Si hubiéramos hecho un disco cada tres o cuatro años habrías visto un crecimiento increíble", ha apuntado, añadiendo: "Incluso si publicamos un álbum ahora, no puedes recuperar los años durante los que no hiciste nada. Y creo que si hablas con algunos de los otros miembros de la banda, no lo ven de esa manera porque no estaban inactivos necesariamente".

Dolmayan se refiere así a todos los proyectos paralelos que durante este tiempo han ido desarrollando Serj Tankian, Daron Malakian y Shavo Odadjian. Incluso no han sido pocas las ocasiones en las que todos ellos han hablado de la posibilidad de reunirse para grabar ese esperado nuevo álbum, pero nunca han terminado de ponerse de acuerdo creativamente.

"La conclusión es que, aunque puedas hacer algo por tu cuenta, no obtienes el beneficio de los otros tres chicos de mi banda que son tan instrumentales en el desarrollo del sonido al que me he acostumbrado, la calidad de la canción, el estilo de escritura, el contenido lírico. Todos trajeron algo único a System of a Down", ha planteado.

Y aún ha añadido: "Si haces tu propio proyecto, no tienes el beneficio del talento de las otras personas que estaban en la banda contigo. Y creo que cada uno de nuestros proyectos en solitario es más pobre. Aaunque hay mucho de contenido positivo y bueno que sale de cada uno de nosotros individualmente, todavía palidece en comparación con lo que podríamos haber logrado juntos".

"Mi banda es estúpida y vamos a continuar siendo estúpidos, supongo", ha remachado Dolmayan, quien ha aprovechado para compararse con otras bandas que, aparte de ser similares en estilo, también han pasado por eternas travesías de sequía: "Pero no estamos solos. Tool fue estúpida durante mucho tiempo -editaron en 2019 disco tras trece años- y Rage Against the Machine también ha estado en silencio durante algún tiempo -veinte años sin disco, aunque anunciaron gira de reunión para 2020, ahora aplazada-".

Mientras tanto, System of a Down sigue con sus planes de tocar en directo y, aunque ha tenido que cancelar toda su agenda, regresarán a los escenarios durante 2021.