Banca y empresas tecnológicas, las apuestas para invertir en bolsa

Inaugurado el 2022 y con diciembre de 2021 cerrando el IPC -Índice de Precios al Consumo- al 6,7%, y una inflación acumulada del 6,5, son muchos los pequeños ahorradores que se plantean invertir su dinero. Pero... ¿dónde hacerlo? ¿son seguros los fondos de inversión y la bolsa? ¿es conveniente dar ese paso si no tengo conocimientos financieros específicos? En COPE hemos preguntado a dos expertos. Y lo primero. Sí. Coinciden. Es el momento de mover nuestros ahorros.

Santiago Molina, profesor del IEBS nos asegura que 2022 'es un año importante en materia de inversión dada la inflación que tenemos. Es necesario que nuestro dinero no pierda valor. Dejarlo en el banco sin hacer nada pierde automáticamente valor'. Él aconseja que a la hora de invertir tengamos en cuenta dos variables. La primera el horizonte temporal. 'Cuándo necesitamos disponer de ese dinero y para qué queremos esa inversión como comprar un coche o una casa en un año. Si lo necesitamos en muy corto plazo de tiempo es mejor invertirlo en productos con muy bajo riesgo o tenerlo en efectivo'. Y la segunda sobre nuestro grado de riesgo. 'Cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir y cuánto nos afectaría el que baje de una forma significativa nuestro dinero invertido. Si soy un inversor que estoy empezando los fondos de inversión son una de las formas más seguras y más eficientes y canalizarlo a través de bancos o plataformas digitales'.

Con esas dos variables resueltas ¿dónde depositamos nuestro dinero? Él distingue entre dos tipos de compañías. Las primeras 'relacionadas con el sector farmacéutico, alimentario... con flujos estables. Y luego están las de crecimiento, con mucha volatilidad pero más potencial. En este sentido nuestra inversión estará asociada a nuestro nivel de riesgo. Si somos conservadores y no queremos grandes sustos es recomendable en las primeras. Si no nos asusta la volatilidad podemos hacerlo en empresas tecnológicas que desde hace muchos años vienen creciendo y cada vez más se posicionan como las que mejores resultados presentan'.

En la misma línea se expresa a COPE Ricardo Palomo, catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo. '2022 es un buen año para invertir como cualquier otro pero éste, en particular, que vamos a estar sometidos a un efecto negativo de la inflación, que vamos a perder poder adquisitivo de nuestros ahorros, tenemos mayor aliciente para atenuar ese efecto. Hay que poner a trabajar el dinero'.

Palomo también apuesta por la diversificación de nuestras inversiones. 'Nos debe permitir meter en cartera acciones de compañías en diversos mercados internacionales. No apostar solo por la bolsa española. Y también diversificar por sectores. Dentro de ellos están los de suministro, los de electricidad, energía, petróleo... más tradicionales. Luego está el de las teleco, la banca -que está experimentando una buena evolución después de muchos años bastante parado- y lo que mayor interés está demandado es lo relacionado con las tecnologías. Aquí no solo entran las empresas clásicas sino también proveedores de servicios tecnológicos, de software... que muchas veces no están en la mente de las personas cuando van a comprar acciones pero sí en las carteras de los fondos de inversión que conocen mejor los profesionales. Ahora bien. Son también campos muy volátiles'.

Como Molina insta a fijarnos un horizonte temporal de inversión. 'No podemos aspirar a invertir ahora y en dos o tres meses quiero haber ganado tanto. Cuando invertimos en cartera es mejor pensarlo con una perspectiva a medio y largo plazo si no tenemos necesidades de esos fondos'.

¿Hacerse rico en bolsa es posible? Pues no. El profesor Molina nos dice que 'nadie puede predecir el futuro de la bolsa porque si no seríamos ya todos ricos pero con la información de la que disponemos podemos aproximar o saber a qué riesgo nos exponemos cuando invertimos en una empresa. Analizando su sector, su flujo de fondo de los últimos años, su caja, su crecimiento, su presentación de resultados... la bolsa no es una ciencia cierta y puede haber muchos cambios. Lo mejor es tener un horizonte temporal de más de seis o siete años ya que está completamente estudiado que en ese periodo de tiempo si yo dejo mi dinero ahí a pesar de que puede haber años que baje, que suba, siempre voy a obtener rentabilidades positivas'.