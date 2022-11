Baja ligeramente el paro de los mayores de 50 años en un país que sigue negándoles oportunidades

Si hacemos una búsqueda en Internet buscando desempleados mayores de 50 años, los resultados nos derivan a las ayudas y subsidios destinados a ellos. Sin embargo, aunque poco, según la EPA el paro entre los que peinan canas descendió en el último trimestre: no mucho, pero ha bajado de 900.000 a 854.000, de los casi tres millones de parados que hay en nuestro país. Aun así, España es es de los países europeos que menos oportunidades laborales dan a los senior. Solo el 41% de los mayores de 55 años están en activo. Hay mucho senior buscando reintegrarse en el mundo laboral pero hay que reconocer el punto de esperanza que supone este dato.

Si perder el empleo es siempre motivo de angustia e incertidumbre, perderlo cuando ya has cumplido los 50 años te condena, por lo general a una larga travesía del desierto, y, si no remontas, a una vejez de pobreza.

Nuestro país es junto a Italia donde más desempleo senior hay de toda Europa: entre los 55 y los 69 años : la mitad de los nuevos parados están en esa franja de edad. Uno de cada tres son mayores de 50 años, y la mitad de ellos son parados de larga duración, según un estudio de la Fundación Mafre, donde además se señala que la tasa de empleo senior en España es del 41%, casi diez puntos por debajo de la media europea, situada en el 60%.

La edad y la antigüedad en una empresa han sido tradicionalmente factores que señalan a los empleados en los momentos de crisis de las empresas. Alicia, por ejemplo, tiene 58 años. Tuvo su último empleo hace algo más de dos y le duró un par de meses. trabajó por última vez hace tres años, apenas dos meses. Siempre desarrolló su labor profesional en el comercio, en concreto, en boutique infantil, en la venta de ropa de marca para niños. “La edad y la crisis que empezó a cerrar las firmas me3 dejaron sin trabajo”, nos cuenta. Desde entonces no ha dejado de buscar, tirando de amistades amistades, a través de portales de empleo... “ Yo creo que puede seguir trabajando en mi sector o en otro porque aun tengo vida y ganas- asegura- pero en el 98% de los trabajos me han rechazado por la edad. En infojobs, por ejemplo, lo más que me ha durado el curriculum han sido dos días”. Ahora se está derivando al sector comercial pero “estoy empezando a mandar a químicas, residencias de ancianos, por abrir el campo. La edad es un hándicap, pero si dices que no tenes inglés es imposible, y el que quiere vender vende”.

Alicia sigue en búsqueda activa de empleo y formándose para otros más allá del sector comercial. Abriendo campos.

La edad frente al conocimiento

Los dos últimos trimestres han dado un respiro, pequeño, pero esperanzador a los parados que peinan canas. Según los datos que, Generación Savia, que se ocupa de ayudar a desempleados mayores de 50 años, ha extraído de la última Encuesta de Población Activa, el paro en esa franja de edad ha bajado de los 900.000, apenas 50.000 menos, pero algo es algo.

Aun así, nuestro país es de los que menos oportunidades laborales ofrece a los mayores de 50 años, solo por debajo de Polonia y de Francia.

Los perfiles más demandados son, entre otros, el de Interim Mánager (en especial en el área de desarrollo de negocio) y el de consultor.

En cuanto a la atracción de talento, las áreas de especialidad que más reclaman profesionales mayores de 50 años, son profesionales del ámbito de Recursos Humanos y gestión de personas, del área económico-financiera, profesionales con experiencia en desarrollo de negocio, comercial y ventas; y talento especializado en el ámbito de la ingeniería. El 75% del talento senior se aglutinan en el sector servicios.

El autoempleo

Elena era directora de marketing en una multinacional. En mayo de 2.020 reestructuraron y se quedó sin trabajo a los 52 años. “Me pillo en un momento muy difícil, porque no había oportunidades en plena pandemia y con una edad complicada” . Así que decidió hacer un máster mientras buscaba trabajo. “Terminé con muy buenas notas y no salía nada. Noté que la edad era un hándicap, porque entraba en muchos procesos de selección pero al final siempre se quedaban con el otro candidato que curiosamente era más joven”.

Tirando de su experiencia, muchos de sus amigos la llamaban para que les ayudara con su experiencia y se dio cuenta de que , “ quizás podía aportar por mi cuenta. Seguía buscando trabajo, pero seguía sin salir nada, incluso para puestos en los que estaba perfectamente cualificada”. Así que dedicó montarme por su cuenta, “con unos amigos también senior y montamos dos empresas” . Dos empresas de seniors, una de marketing y comunicación y otra de innovación en proceso. Ahora son 8 senior en su misma situación, despedidos por su edad de multinacionales, 8 consultores independientes. Nos hemos dado cuenta que “ con nuestro conocimiento podemos apoyar a empresas más pequeñas. Para nosotros es muy gratificante y a las empresas , les podemos solucionar muchos problemas”.

“No tiene ningún sentido que prescindan de los senior- asegura-porque estamos actualizados, tenemos energía y ganas de trabajar y muchas ganas de aportar a la sociedad todo lo que sabemos, el conocimiento que hemos acumulado, además nuestras aspiraciones ya no son un salario alto, o un coche grande, o una tarjeta con muchos cargos, ahora lo que queremos es pasarlo bien, ayudar..tener el cerebro en funcionamiento y a tope. El hecho de que nos corten las alas tan pronto da mucha rabia, sinceramente”.

Sectores y consejos

“Pese a los datos objetivos, que no son precisamente los mejores, vemos que las empresas están integrando concepto como la diversidad generacional, la retención de talento, conceptos que están siendo cada vez más reconocidos. El talento sea cual sea la edad es muy importante, vemos luces verdes, pero hay mucho camino por recorrer”, reconoce Toni Mera, responsable d ella fundación.

Recomienda a todos los senior en busca de empleo que se reciclen, que aprendan a trabajar el curriculum a afrontar una entrevista de trabajo, pero sobre todo “que se formen, que en la contratación por cuenta ajena hagan valer “el propio desarrollo personal y profesional, todas la situaciones que han vivido, la experiencia, la capacidad para resolver conflictos...” y también que se planteen otras opciones de trabajo porque estas características “les hacen idóneos para desarrollar proyectos de emprendimiento, pueden tener en su horizonte por un lado la formación, y por otro, montar su propio negocio”.