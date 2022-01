La baja laboral en positivos covid: ¿tengo que pedirla o puedo teletrabajar?

La curva de contagios por covid está en máximos de toda la pandemia. La mayor capacidad de transmisión de la variante ómicron ha provocado que la incidencia acumulada sobrepase los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes y, aunque los cuadros graves y los fallecidos son mucho menores en proporción, una gran parte de la población ha tenido o tendrá que lidiar con las cuarentenas por dar positivo en covid.

Este récord de contagios está afectando al ámbito laboral, ya que mucha gente no puede acudir a su puesto de trabajo por tener que confinarse para cumplir con el protocolo sanitario. Las bajas laborales se están multiplicando, pero las diferentes situaciones de cada persona han provocado que surjan numerosas dudas en cuanto la baja laboral y el teletrabajo si una persona da positivo en covid.

Las claves de la baja laboral por covid

Lo primero que debe quedar claro es que si estás contagiado de covid, tienes que guardar cuarentena, independientemente de si tienes síntomas o eres asintomático, y por tanto puedes pedir la baja laboral. Lo único que cambia es la duración de esta, ya que con la última actualización del protocolo se diferencia una cuarentena de siete días para asintomáticos y una de diez para las personas con síntomas.





En cuanto a los asintomáticos, los trabajadores no tienen que teletrabajar de forma obligatoria en aquellos casos que su empleo lo permita, aunque la normativa siembra dudas porque la persona confinada no tendría ningún problema para poder desempeñar su labor. Con la regulación vigente, el trabajador no tendría la obligación de teletrabajar, debido a que con la baja laboral el contrato queda suspendido y no se puede trabajar.

Una posibilidad que se da sobre todo en asintomáticos, es que la persona quiera o necesite seguir trabajando y pueda teletrabajar. En estos casos, el trabajador puede renunciar a la baja para seguir desempeñando su labor siempre y cuando le permita mantener el confinamiento. Esta situación le permite al empleado recibir el 100% del sueldo que le corresponde, a diferencia de si tramita la baja, que percibe el 75% de la remuneración.

Dependiendo de la autonomía, el proceso para solicitar la baja laboral es diferente. En algunos territorios basta con hacer un test de antígenos que salga positivo y comunicarlo al médico para que te tramite la baja. En otros, el médico debe realizarte una PCR para confirmar el positivo y poder gestionar la baja.

En cuanto se conoce el positivo, se debe contactar con el centro de salud, pero hay que tener en cuenta que el médico solo puede proporcionar la baja cuando le notifican el positivo. Esto puede tener importancia en la actualidad debido al colapso de la atención primaria, debido a que esta baja se puede gestionar tiempo después. Sin embargo, se podrá emitir la baja de forma retroactiva de manera que el primer día de baja sea el que la persona comenzó a estar enfermo y así cuadrarlo con las fechas en las que no trabajaste por este motivo.

Las cuarentenas por contagios de covid han creado un pensamiento en algunos empleados que temen que la empresa les despida por acogerse a este derecho. Sin embargo, la entidad no puede despedir por haber solicitado la baja y no trabajar, ya que se considera un despido improcedente. Aunque esto no exime que la empresa pueda prescindir de un empleado en ese periodo de tiempo por otros factores.

Por tanto, todos los trabajadores tienen derecho a un periodo de baja por el tiempo que tiene que permanecer confinado por haber dado positivo en un test de detección de covid.