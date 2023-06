Atento si vas a la playa este verano: estos son los riesgos reales de que vuelva a haber un tsunami en España

Aunque los tsunamis son un fenómeno natural que parece casi de película, lo cierto es que en España ya sufrimos sus efectos. La última vez que vivimos algo parecido fue en el año 1755 con el terremoto de Lisboa. Como te contamos en COPE,el seísmo trajo consigo consecuencias devastadoras para la capital lusa. Su efecto también golpeó a las costas gaditanas. Ahora, hay nuevas informaciones que corroborarían que España ha sufrido tsunamis y que se podrían volver a repetir.

?? ¿Los edificios de España soportarían un terremoto como el de Turquía?: “Vamos muy retrasados” https://t.co/3ScCsLRUl9 — COPE (@COPE) February 7, 2023

¿En qué grado es posible que se vuelva a producir un tsunami? ¿Se podría predecir? Para resolver estas dudas, hemos hablado con Teresa Bardají, catedrática de Geodinámica Externa de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y una de las expertas implicadas en este estudio publicado en la revista 'Journal of Iberian Geology' donde confirman estas conclusiones.

Las posibilidades reales de que en nuestras costas sufran un tsunami

En el estudio, donde figuran como autores Javier Lario, catedrático de Geodinámica Externa de la Facultad de Ciencias de la UNED, Chris Spencer, (UWE Bristol) y Teresa Bardají de la UAH, corroboran en Cabo Cope (Murcia) un evento que data entre hace 800 y 1400 años, que trajo consigo grandes acumulaciones de bloques en esta región. “El registro geológico ha dado señales de terremotos que han ocurrido en un pasado muy reciente que pueden haber sido importantes. Estos bloques que hemos visto en la zona de Cope que pueden estar relacionados con un evento importante a nivel energético que puede ser un tsunami” ha explicado.

No obstante, la catedrática ha señalado que “deberíamos avanzar un poquito hacia atrás en el tiempo para realmente darnos cuenta, dé cuál es el riesgo o la peligrosidad en una zona. No es muy alta, pero algo hay”.

#AUDIO ?? Un estudio desvela la protección sostenible que evita que los tsunamis arrasen las costas: España está avisada https://t.co/DCLuk8YhxC — COPE (@COPE) December 6, 2022

La experta ha recalcado que el nivel de peligrosidad es distinto según la zona a la que hagamos referencia. No obstante, por registros históricos destaca el golfo de Cádiz “con tsunamis de época romana, tsunami o el relacionado con el terremoto de 1755 de Lisboa. Es la zona con mayor riesgo de tsunamis”.

El panorama es distinto si hablamos de las costas Mediterráneas “la probabilidad de incidencia es menor en base a los hechos ocurridos. Y en el norte España ya muchísimo menor” ha añadido Bardají.

La gravedad del tsunami dependerá de la energía del terremoto que genere el tsunami y también de la densidad de población de la zona afectada. La experta adelanta que si “hoy en día si ocurre la incidencia sería mucho más grave”, ya que “hay zonas bastante pobladas, sobre todo en la costa mediterránea, aunque el riesgo de incidencia menor que en otras zonas, la cantidad de población es bastante elevada”.

No obstante, Teresa Bardají ha recalcado que “no es muy probable que ocurra un tsunami desastrosoen las costas mediterráneas. No es una cosa que vaya a ocurrir ya porque no existen los terremotos, tienen que tener una magnitud por encima de 6, 6’5 o 7, ser submarinos y que haya una falla cuya actividad pueda generar eso y es difícil que ocurra”.

¿Cómo podemos protegernos frente a esta catástrofe?

Para protegernos, la mejor forma de defenderse es “a través de una alarma temprana”. “Eso hace que la vulnerabilidad disminuya”, ha añadido la catedrática. La experta ha puesto como ejemplo los modelos implantados en las zonas del Pacífico que consta de mecanismos e instrumentales dan la señal de alarma. “El secreto es poder avisar a tiempo con tiempo suficiente para que la población pueda ponerse a salvo o pueda tomar las medidas que le haya dicho Protección Civil que tiene que tomar” ha señalado.

¿Es posible predecir cuando va a ocurrir un tsunami?

Para adelantarnos a lo que pueda acontecer, la experta afirma que no en sí un tsunami no se puede predecir ni tampoco un terremoto. Sin embargo, de lo que sí se puede avisar es de la posibilidad de tsunami si son consecuencia de un seísmo: “cuando ocurre se registra con unos sismógrafos que pueden estar conectados en el mar, con una bolla que emite un aviso vía satélite que avisa en tierra y que va a ocurrir un tsunami con pocos minutos de antelación”.