La Santa Sede confirma que el Papa Francisco viajará a Lisboa para la JMJ y visitará Fátima el 5 de agosto

Ya es oficial: el Vaticano ha confirmado este lunes que el Papa Francisco viajará a Lisboa para participar en la JMJ Lisboa 2023 del 2 al 6 de agosto.

Además, en el comunicado publicado por el Vaticano este lunes, Francisco realizará una visita al Santuario de Fátima el sábado, 5 de agosto.

Por segunda vez, el Papa Francisco visitará el santuario mariano, al que acuden miles de peregrinos cada año. El Papa lo había visitado los días 12 y 13 de mayo de 2017, con motivo del centenario de las Apariciones de la Santísima Virgen María en la Cova da Iria.

En cuanto a la JMJ, es la cuarta Jornada Mundial de la Juventud presidida por Jorge Mario Bergoglio tras las de Brasil (2013), Cracovia (2016) y Panamá (2019).

