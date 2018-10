Así es el nuevo restaurante de Nadal, Ronaldo y Gasol en Londres

La división de restauración del grupo Mabel Capital, en el que los empresarios Abel Matutes y Manuel Campos tienen como socios al cantante Enrique Iglesias y los deportistas Rafa Nadal, Pau Gasol y Cristiano Ronaldo, da el salto internacional con la apertura en Londres de Zela.

Bajo la dirección gastronómica de Ricardo Sanz, del grupo Kabuki, Zela se estrenó en Ibiza en 2017 con una propuesta de cocina "meppon", fusión de productos mediterráneos con técnicas japonesas que se ofrecerá también en el local de Londres, ubicado en el hotel de cinco estrellas ME London by Meliá.

Vieiras con sobrasada ibicenca, nigiri de pez mantequilla con trufa, usuzukuri toro pa amb tomaquet y en edamame con sichimi salmorejo son algunos de los platos de una carta en la que las elaboraciones de pescado crudo tienen un gran protagonismo, según el grupo.

En el apartado líquido se apuesta por los vinos españoles, además de una selección de sakes y cócteles con ingredientes asiáticos y mediterráneo.

El diseño del proyecto ha corrido a cargo de Studio Gronda que ha optado por referencias indochinas -zela es el nombre de una mariposa endémica de dicho país- y predominio de elementos naturales.

El grupo Mabel Capital cuenta ya con los restaurantes Tatel en Madrid, Ibiza, Miami y, próximamente, en Beverly Hills (Los Ángeles, Estados Unidos) y Zela, en Ibiza y Londres.