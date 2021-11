Así hablaba hace un mes Ivonne Reyes de su guerra judicial con Pepe Navarro

MADRID, 30 (CHANCE)

La reaparición de Pepe Navarro en 'Sábado Deluxe' asegurando rotundamente que no es el padre biológico de Alejandro Reyes y que tiene pruebas genéticas que lo demostrarían, ha desenterrado el hacha de guerra entre el presentador e Ivonne Reyes, inmersos en una batalla judicial desde hace años.

Unas durísimas declaraciones que no han sorprendido en nada a la venezolana - "me esperaba todo lo que contó, es muy predecible" ha declarado - que, tranquila porque la justicia ha determinado que Álex es hijo de Pepe y es una sentencia sobre la que no cabe recurso, no piensa responder al presentador por el momento. "Lo que busca es que presente una querella contra él por injurias para intentar reabrir el caso y mostrar sus pruebas" ha asegurado Ivonne en conversación con Kiko Matamoros, dejando claro que es algo que no se le pasa por la cabeza.

Intentando continuar con su vida y su faceta de coach, la modelo no va a dar declaraciones sobre las últimas acusaciones de Pepe Navarro, pero hace poco más de un mes, en los Premios Platino, Ivonne confesaba que si pudiese dar marcha atrás en el tiempo "directamente no entraría en polémicas" con el periodista. "Los años te enseñan", apuntaba, asegurando que aunque no se arrepentía de su demanda al padre de su hijo Álex para que reconociese su paternidad, sí cambiaría las cosas: "arrepentirme no es la palabra, pero sí miramos atrás hay muchas formas de llevar la vida más cómoda y más tranquila. Todo es aprendizaje, en la vida todo pasa por y para algo, las situaciones difíciles en la vida, lamentablemente y afortunadamente nos hacen pisar más fuerte y más firme. Dejar cosas desagradables a un lado, pero también de eso se aprende".

Sobre su guerra judicial con Pepe Navarro y bromeando con que "ya casi soy jueza o asesora de leyes con todo lo que he aprendido", la venezolana confesaba que aunque le quedaban "muchísimas cosas por ganar a nivel personal" no podía negar que su paso por los juzgados en los últimos años le habían dado más alegrías que penas: "La verdad es que estoy tranquila, me manejo muy bien pero que ellos hagan su trabajo que yo no quiero volver por allí. Yo es que nunca he ganado o he perdido, lo he llevado todo bien".

Días antes Ivonne confirmaba que Álex había decidido renunciar a la pensión de manutención que tenía que pasarle su padre y, sin miedo a los documentos que por entonces ya se rumoreaba que tenía Pepe Navarro en su poder y que demostrarían que el joven no es hijo suyo, le invitaba a "que saque lo que le de la gana".

"No hay guerra con él, me da pereza. Yo no tengo guerra y mi hijo menos. Yo quiero vivir bien, tranquila. es todo surrealista y aún estamos con pandemia. No habrá nuevos capítulos con Pepe, pero no me toques lo mío", advertía. ¿Una premonición de lo que finalmente ha sucedido con la comentadísima reaparición del presentador en el 'Deluxe'? ¡Dale al play y no te pierdas las últimas declaraciones de Ivonne!