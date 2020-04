Así están 'ocultando' el resto de países el número de muertos por coronavirus

Pocos son los que ponen en duda, y aquí los expertos y la gente de a pie están de acuerdo para variar, que la cifra real de contagiados por coronavirus es mayor e incluso mucho mayor que las oficiales que ofrecen las autoridades. En gran parte esto se debe simplemente a la incapacidad de los distintos gobiernos de hacer tests masivos a los ciudadanos. Solo así podría palparse la dimensión real de la pandemia.

Sin ir más lejos, un estudio del Imperial College de Londres ha estimado que entre 7 y 43 millones de personas han sido infectadas por el coronavirus en los 11 países europeos con más casos hasta el 28 de marzo (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, España, Suecia, Suiza y Reino Unido), lo que supone entre el 1,88 y el 11,43 por ciento de la población. Entre 7 y 43 millones, sí, y eso teniendo en cuenta que las cifras oficiales reconocen algo más de un millón de casos... en todo el mundo y no solo en esos países.

Pero, al margen de la imposibilidad de testar a toda la población, no es menos cierto que algunos países están recurriendo a ciertas triquiñuelas para maquillar sus cifras de contagios.

Francia escurre el bulto en las residencias de ancianos

Por ejemplo, hace unos días se conocía la noticia de que Francia no estaba incluyendo en sus registros de muertos a los fallecidos fuera de los hospitales. Los números se ven alterados especialmente por aquellos decesos ocurridos en residencias de ancianos, lugares en los que, como en España, el COVID-19 se ha cebado con especial crueldad. Ante las críticas, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha rectificado y ha anunciado que se empezarán a contabilizar las muertes en las residencias.

España no llega a tanto, pero no le falta mucho. Y es que algunos responsables sanitarios de Comunidades Autónomas también han reconocido que en algunos sitios no se han hecho tests a personas fallecidas en residencias o domicilios particulares. Esto, se entiende, con el objetivo de no engrosar las cifras.

Baja mortalidad y encubrimiento de casos

También ha levantado suspicacias, prácticamente desde el inicio del brote en Europa, la llamativa baja mortalidad del virus en Alemania, que apenas llega al 1,4%. De los 91.959 contagiados registrados apenas han muerto 1.277 personas. Es por eso que varias voces se han alzado para denunciar la opacidad de los métodos de conteo de las autoridades sanitarias alemanas. El Ministerio de Sanidad germano ha rechazado las críticas calificándolas de "bulos".

Por su parte, el Reino Unido, o al menos su Gobierno, fue la nación europea que reaccionó con mayor escepticismo a la alerta sanitaria. El 'premier', Boris Johnson, se resistió en un principio a tomar excesivas medidas o a ordenar el confinamiento de la población. Tuvo que cambiar de opinión y rendirse a la evidencia unos días después.

Este menosprecio al nuevo virus también se tradujo, al menos en las primeras semanas, en no reconocerlo como la principal causa de muerte en muchos pacientes. Así pues, al producirse un fallecimiento en un hospital no se ponía por escrito la causa del deceso o lo achacaba a problemas respiratorios derivados, como una neumonía. Este modus operandi cambió el 5 de marzo, cuando pasó a ser obligatorio que se reconociera la influencia del COVID-19.