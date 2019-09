Así ha cambiado la vida del niño de 'E.T.' 37 años después

"E.T. Mi casa. Teléfono". ¿Cuántas veces habremos escuchado las míticas palabras del alienígena más popular del mundo cinematográfico? Cuando las pronunció, a su lado estaba Henry Thomas, que saltó a la fama por el papel de Elliot en 'E.T. el extraterrestre', filme dirigido por Steven Spielberg en 1982. Durante su carrera profesional, el entonces niño prodigio ha participado en películas de éxito, como 'Gangs of New York', de Martin Scorsese, en 2002 con Leonardo DiCaprio y 'Leyendas de pasión', de Edward Zwick, en 1994 junto a Brad Pitt.

Sin embargo, a sus 48 años nunca ha vuelto a tener un nivel de fama similar al que adquirió en su infancia en la filme de Universal Pictures. El mayor reconocimiento que ha recibido después de ser nominado a los premios BAFTA y a los Globos de Oro por 'E.T' ha sido el de estar en el top 100 de mejores estrellas infantiles de la cadena de televisión VH1.

Compañeros estelares: de Brad Pitt a Leonardo DiCaprio

Su primer proyecto cinematográfico tras 'E.T.' fue 'Misunderstood' ('Elliot, mi mejor amigo' en España), 'remake' de 'Incompreso', de Luigi Comencini. A partir de entonces, la mala suerte acompañó a Thomas. El primer tropiezo fue en 1989. Volvió al cine con 'Valmont', adaptación de 'Las amistades peligrosas', de Pierre Choderlos de Laclos, que se topó con el filme de Stephen Frears, que adaptaba la misma obra literaria, que tenía el mismo nombre que el libro y que hizo sombra al regreso de Henry.

En la década de los 90, Henry Thomas se dedicó esencialmente a participar en telefilmes, entre los que dio vida al joven Norman Bates en 'Psicosis IV: el comienzo'. En 1994 dio el gran salto a 'Leyendas de pasión', se convirtió en compañero de reparto de Brad Pitt y se puso en la piel de Samuel Ludlow el hijo menor de Tristan, el personaje que encarnó el intérprete de 'Sr. y Sra. Smith'. En 2003 se puso en la piel de Johnny Sirocco, un viejo amigo de Amsterdam, interpretado por Leonardo DiCaprio, en 'Gangs of New York'.

La mala suerte se cebó con Thomas en su faceta musical. Fundó la banda de rock The Blue Heelers como guitarrista a mediados de los 90, que se disolvió antes de que acabara el siglo XX. Siguió componiendo canciones hasta que en 2004 el finlandés Mika Kaurismaki le contrató para protagonizar 'Honey baby' y para escribir cuatro melodías originales para la película.

Henry Thomas se ha centrado estos últimos años en la ficción de ABC 'Betrayal', la miniserie de History Channel 'Sons of liberty' y 'La maldición de Hill House', el 'thriller' de Paramount y Amblin, donde ha encarnado al padre de familia Hugh Crain.