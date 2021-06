Así te afecta la nueva ITV que entra en vigor este martes

Unos cinco millones de vehículos se quedaron sin poder pasar la ITV cuando en marzo de 2020 se decretó el Estado de Alarma por el COVID. Dos meses después, en mayo, las estaciones volvieron a abrir sus puertas y, desde entonces con prórrogas de por medio, se ha ido regularizando la situación aunque aún está lejos de alcanzar los valores deseados. De hecho, la asociación que agrupa a casi todas las empresas que prestan el servicio en España (AECA-ITV) estima que a día de hoy 4 de cada 10 vehículos en nuestro país no tienen bien cumplimentado este trámite. Su director gerente, Guillermo Magaz confiesa en COPE que no saben si es por desconocimiento, por la confusión de sobre cuándo hay que pasarla por todo lo que ha rodeado a la pandemia, por las prórrogas o debido a la situación económica. 'Por ejemplo, en el último mes de dos millones de vehículos que tenían que haberla pasado ha habido un millón que no la han hecho'.

Para evitar líos recomiendan mirar la documentación del vehículo donde figura la fecha de vencimiento, en la pegatina que el coche lleva puesta en el parabrisas o en la aplicación de la DGT. Y es que la sanción por no llevar la ITV en regla oscila entre los 200 y los 500 euros. Además, si tenemos un accidente con nuestro coche el seguro no lo cubre si la inspección no está vigente. Magaz afirma que de esto 'los usuarios no son conscientes' por lo que pide que al igual que cuando se pasa la inspección técnica se comprueba si el vehículo tiene un seguro en vigor y si no lo tiene la ITV le es desfavorable, se haga lo mismo a la hora de renovar la póliza del seguro. Es decir, si el turismo no tiene pasada la ITV pues que no se renueve.

EL NUEVO MANUAL DE LAS ITV

Este martes 1 de junio entra en vigor la nueva revisión del manual de las ITV muy orientado a las nuevas tecnologías que van incorporando los vehículos y también al Brexit. Al usuario le afecta principalmente en dos cuestiones. Por un lado, el posible desprendimiento de los retrovisores o el funcionamiento incorrecto del sistema antibloqueo de frenos que pasan a ser considerados como un defecto grave. Hasta ahora lo han sido leves. ¿Qué significa esto? Un vehículo con un defecto leve pasa la ITV pero tiene dos meses para corregirlo y no hay problemas con la circulación. En cambio, uno que tenga uno grave inutiliza el vehículo y solo se puede mover para ir desde la estación al taller y viceversa. Tiene un plazo máximo también de dos meses pero la ITV tiene que verificar después que eso se ha corregido. De no hacerlo acarrearía la consabida sanción. Ojo que no todo son multas. Hay una ventaja nueva. En el caso de que el conductor no llevara la documentación del turismo se puede consultar a través del Registro General de Vehículos.

En cuanto al Brexit como desde el 1 de enero de este 2021 el Reino Unido ya no forma parte de la UE los vehículos que se importan desde allí se consideran de terceros países lo cual acarrea trámites más complejos además de encarecer su coste. Magaz nos pone en COPE este ejemplo. 'Desde Francia si se quiere importar un vehículo solo se tiene que rellenar un documento que es como el pasaporte del coche, se presenta en la ITV y se puede matricular perfectamente sin pasar despacho de aduanas ni nada. Pero ese mismo vehículo traído desde el Reino Unido tiene además de traer la homologación que le corresponda allí, preparar la documentación necesaria para equiparar esa homologación con la europea y todo el trámite de aduanas'.

