Un ex asesor de la OMS pone fecha al fin de la pandemia tras Ómicron: más pronto de lo que parece

El ex asesor de la Organización Mundial de la Salud, Vicente Soriano, ha concedido esta semana una entrevista en la que ha analizado la decisión de Israel de administrar una cuarta dosis de la vacuna del coronavirus, así como del verdadero efecto que tienen las vacunas tras la llegada de Ómicron. Además, el investigador de enfermedades infecciosas se ha atrevido a poner fecha al final de la pandemia, situándolo mucho más cerca de lo que parece, teniendo en cuento el repunte de casos de Covid-19 en todo el mundo.

A través de la entrevista en El Mundo, el experto responde a la propuesta de Israel y pone una pega grande a añadir una dosis más de la vacuna: “no puedes ir cada dos meses recomendando tanta dosis de refuerzo a tu población”. Entre otras cosas, porque tus propios ciudadanos pensarán que se te han agotado las armas”, argumenta el ex asesor del organismo internacional.

Para Soriano esto puede provocar que "los negacionistas tomen más fuerza, porque pueden pensar que este Gobierno lo único que hace es ir incrementando las dosis. Y parece razonable el pensamiento de pedir otra cosa, no más vacunas”, comenta.









Eficacia de las vacunas



Respecto a las polémicas con los antivacunas y el repunta de casos con Ómicron, Soriano matiza que “la inmunidad que generan las vacunas tiene una eficacia temporal” pero, insiste, los refuerzos "funcionan y funcionan muy bien". "Se hizo muy patente con la tercera dosis y su estudio famoso en el The New England Journald of Medicine", aclara.

Para el ex asesor de la OMS hay claramente "una inmunidad parcial social, por la gente que lo ha pasado de manera natural y por las vacunas que se han administrado".





La fecha del fin de la pandemia



Pero la parte de la entrevista que más ha llamado atención ha sido la fecha que estima el experto para el final de la pandemia, mucho más cerca de lo que pudiese parecer: "para Semana Santa esto se ha acabado, sobre todo, en EEUU y en Inglaterra”.









Para Soriano la clave está en los tratamientos del virus: “Los primeros antivirales se han aprobado, acaban de salir y van a aparecer más en los próximos meses: inhibidores de la polimerasa y de la proteasa para que la gente pueda hacerse el test de antígenos en su casa y, en el caso de que den positivo, puedan empezar a tomarse las pastillas"

Por ello, el experto en enfermedades infecciosas recuerda el fin de la gripe aviar y la compara con la actual: "Los gobiernos compraron oseltamivir y qué ocurrió, pues que cuando vieron que, con una inmunidad parcial, la gripe no era para tanto, entonces, los stocks se pudrieron en los almacenes"

"En nada van a entrar los antivirales, que van a cambiar el miedo que había a las formas más graves de COVID, porque tú mismo te vas a hacer el autodiagnóstico y vas a empezar a tomar las pastillas", concluye.